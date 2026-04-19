FCN : 10 ans de suspension ? Vahid Halilhodzic se lâche

Plombé par un carton rouge plus que discutable, le FC Nantes a concédé le match nul en toute fin de rencontre face à Brest ce dimanche après-midi (1-1). La faute à un arbitrage jugé scandaleux par Vahid Halilhodzic.

Ce dimanche, Vahid Halilhodzic a terminé la rencontre entre Nantes et Brest dans les tribunes du stade de La Beaujoire après avoir reçu un carton rouge de la part de Monsieur Paradis. Il faut dire que l’entraîneur des Canaris avait de quoi être fou de rage après le carton rouge reçu par Dehmaine Tabibou à la 65e minute de jeu. Alors que l’arbitre avait initialement donné un jaune à l’attaquant nantais pour une faute de bras sur Zogbé, la VAR a transformé ce carton en rouge, estimant que le jeune nantais a annihilé une occasion de but.

Ce qui est très contestable, vu qu’après le contrôle de Zogbé aux abords de la surface, le ballon était presque déjà dans les mains d’Anthony Lopes, tout en sachant que l’action du rouge ne se situait pas du tout dans l’axe mais sur le côté droit. De quoi créer une incompréhension totale chez tous les suiveurs du football français, qui ne comprennent pas pourquoi Monsieur Paradis a changé la couleur de son carton. Surtout qu’au final, cette décision arbitrale a changé le cours du match, sachant que Brest a égalisé à la 96e minute de jeu par Chardonnet après l’ouverture du score de Mohamed en début de match. De quoi rend fou Halilhodzic, qui s’est exprimé, rempli de colère, après la rencontre.

« Je m’en fous, je peux prendre une suspension de 10 ans »

« Après ce match, je suis en colère, je ne comprends toujours pas le carton rouge… Je n’ai pas compris les décisions arbitrales sur ce match… Je ne connais pas ce Monsieur, c’est un jeune arbitre, mais il m’a dit de ne pas trop parler car sinon j’allais prendre une grosse suspension. Mais je m’en fous, je peux prendre une suspension de 10 ans, j’en ai terminé avec le football. Mais quand je vois une injustice comme celle-là, je dois réagir. Je voulais que l’arbitre m’explique pourquoi il a mis le carton rouge, mais il ne m’a rien dit. Il faut du respect Monsieur ! Il se prend pour qui ? En plus, les joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient. On méritait largement la victoire, même à 10. Il y a beaucoup de frustration, de colère. La faute ? Le joueur de Brest joue bien le coup, mais il est sur un côté et il contrôle mal le ballon. Je ne comprends pas !