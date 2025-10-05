Nantes : Pierre Ménès habille Luis Castro pour l'hiver

Les Kita ont bataillé avec Dunkerque afin de réussir à faire venir Luis Castro pour remplacer Antoine Kombouaré. L'entraîneur portugais a du temps pour mener à bien sa mission, mais Pierre Ménès est déjà brutal.

Castro ne fait pas des miracles avec le FC Nantes

Après avoir regardé le match Brest-Nantes, l'ancien consultant vedette du Canal Football Club ne masque pas son peu d'enthousiasme avec la nouvelle version du FC Nantes. « Du côté du FC Nantes, ça fait deux matches nuls en deux déplacements. Au niveau comptable, c’est pas mal. Maintenant, mais en matière de jeu, il faudra quand même qu’on m’explique la différence entre le Nantes de Castro et le Nantes de Kombouaré. Ça ne fait que défendre, ça ne fait que des 0-0. Je pense que le Castro-ball est une vaste fumisterie, mais ça n’engage que moi », a expliqué, sur son média, un Pierre Ménès, légèrement inquiet pour la suite de la saison du FC Nantes. On peut toutefois opposer à ce dernier que le technicien portugais doit composer avec un effectif qu'il n'a pas réellement choisi et que forcément cela ne lui permet pas d'appliquer totalement son projet de jeu. Il faudra donc faire preuve d'un peu plus de patience avant de voir ce que Castro peut tirer de ses joueurs.