Nantes : Pierre Ménès habille Luis Castro pour l'hiver

FC Nantes05 oct. , 15:30
parClaude Dautel
Les Kita ont bataillé avec Dunkerque afin de réussir à faire venir Luis Castro pour remplacer Antoine Kombouaré. L'entraîneur portugais a du temps pour mener à bien sa mission, mais Pierre Ménès est déjà brutal.
Le FC Nantes peut remercier Anthony Lopes pour le point pris samedi à Brest. Un point qui permet aux Canaris de garder une toute petite marge d'avance sur la zone rouge du classement de Ligue 1, mais qui ne permet pas de croire que les Nantais vont facilement se sauver cette saison. Même si Luis Castro n'est pas là depuis longtemps, le technicien portugais doit composer avec un effectif qui a des limites déjà criantes. Si les supporters nantais font preuve de patience, du moins pour l'instant, car ils croient en Luis Castro, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès est, lui, nettement moins convaincu que l'ancien coach de Dunkerque fera des miracles.

Castro ne fait pas des miracles avec le FC Nantes

Après avoir regardé le match Brest-Nantes, l'ancien consultant vedette du Canal Football Club ne masque pas son peu d'enthousiasme avec la nouvelle version du FC Nantes. « Du côté du FC Nantes, ça fait deux matches nuls en deux déplacements. Au niveau comptable, c’est pas mal. Maintenant, mais en matière de jeu, il faudra quand même qu’on m’explique la différence entre le Nantes de Castro et le Nantes de Kombouaré. Ça ne fait que défendre, ça ne fait que des 0-0. Je pense que le Castro-ball est une vaste fumisterie, mais ça n’engage que moi », a expliqué, sur son média, un Pierre Ménès, légèrement inquiet pour la suite de la saison du FC Nantes. On peut toutefois opposer à ce dernier que le technicien portugais doit composer avec un effectif qu'il n'a pas réellement choisi et que forcément cela ne lui permet pas d'appliquer totalement son projet de jeu. Il faudra donc faire preuve d'un peu plus de patience avant de voir ce que Castro peut tirer de ses joueurs.
