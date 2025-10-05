Nantes : Anthony Lopes est un monstre

Le FC Nantes est déjà lancé dans l'opération maintien, et pour cela, le club de Waldemar Kita peut compter sur Anthony Lopes. A 35 ans, l'ancien gardien de but de l'OL réalise des performances incroyables, à l'image de son match de samedi à Brest.

L'Equipe. En rejoignant les Canaris lors du mercato hivernal 2024, Anthony Lopes savait qu'il allait devoir désormais se battre pour le maintien, et plus réellement viser une place européenne comme c'était le cas lorsqu'il était à l'Olympique Lyonnais. Et le moins que l'on puisse dire est que le portier international portugais fait le travail, Lopes ayant largement contribué au sauvetage de Nantes la saison passée, et semblant être lancé sur une saison similaire. Même si la venue de Luis Castro sur le banc nantais fait souffler un vent nouveau au-dessus de la Beaujoire, l'objectif du FC Nantes est de rapidement sauver sa place en Ligue 1 . Et le point pris samedi à Brest est plutôt positif. Face au club breton, les Nantais ont plié, mais n'ont pas rompu et notamment grâce à un Anthony Lopes incroyablement efficace, et qui obtient un 8 sur 10 dans

Loin de vouloir tirer la couverture à lui après cette performance de très haut niveau, Anthony Lopes est resté modeste. « Cinq arrêts encore, c’est mon travail. Je suis là pour ça, que je sois plus ou moins sollicité. Ce point à l’extérieur est précieux. Il faut continuer à prendre des points (...) Je suis dans un club qui me fait confiance, j’ai bien bossé en prépa, je dois rendre ça par la performance. Être souvent sollicité ne m’inquiète pas, tant qu’on progresse et qu’on vise le maintien rapidement », a expliqué l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais après sa masterclass face au Stade Brestois. En attendant, et si sa venue à Nantes avait suscité des commentaires critiques, Anthony Lopes a fait fermer quelques bouches.