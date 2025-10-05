Nantes : Anthony Lopes est un monstre

Auras tu le courage jusqu en juin de le conserver ? RIRES SImple comme bonjour
Tout le monde est méchant et injuste envers toi RIRES Simple comme bonjour
On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !
Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.
Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading
20' Énorme parade de Lopes ! ﹅ 𝟬-𝟬 #sb29fcn