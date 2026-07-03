Nantes : Mohamed remue l'Europe pour trouver un club
Mostafa Mohamed

Nantes : Mohamed remue l'Europe pour trouver un club

FC Nantes03 juil. , 15:30
parQuentin Mallet
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Absent de la reprise de l'entraînement du FC Nantes, Mostafa Mohamed n'a toujours pas donné de signes de vie au club avec lequel il est encore sous contrat pendant un an. Aux dernières nouvelles, il n'est pas encore rentré en France et est parti au bras de fer avec ses dirigeants.
Mostafa Mohamed ne sort pas de la plus grande saison de sa carrière. A l'instar du reste de l'effectif du FC Nantes, l'attaquant égyptien a été un cran en-dessous et n'a pas pu empêcher la relégation des Canaris en Ligue 2. Et manifestement, il n'a pas l'intention de revenir jouer dans la cité des Ducs, encore moins dans l'antichambre de l'élite.
En effet, la reprise des Jaune et Vert a eu lieu le 24 juin dernier, mais l'international égyptien, pourtant non retenu par sa sélection pour disputer la Coupe du monde 2026 sur le continent américain, n'a pas rejoint la Jonelière. Depuis, pas de nouvelles. Comme l'a récemment indiqué L'Equipe, Mostafa Mohamed a fait l'objet d'une sanction financière.

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Mostafa Mohamed et le FC Nantes au bras de fer

Mais ce n'est pas tout. Selon les informations de 4-3-3 Foot, l'attaquant du FC Nantes alterne en ce moment entre la Belgique et l'Allemagne, où il attend que sa situation trouve un dénouement. A tel point qu'il a entamé un gros bras de fer avec la direction nantaise car il n'a pas apprécié que son salaire en prenne un coup avec la relégation. Auparavant payé 100 000 euros par mois, Mostafa Mohamed a vu ses émoluments se réduire à 40 000 euros mensuels avec la descente en Ligue 2.
Sa solution idéale serait de rester en Europe en retrouvant son salaire d'antan, d'où l'intérêt de naviguer entre la Belgique et l'Allemagne. Mais à ce jour, aucun club européen n'est prêt à lui proposer de tels chiffres. Seul Al-Ahly (Egypte) est prêt à s'aligner sur ses exigences financières, mais il n'a pas encore l'intention de revenir au pays. S'il n'est pas transféré d'ici-là, il demandera à la direction du FC Nantes de revoir les lignes de son contrat. Mais pas sûr que sa demande aboutisse là non plus…
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