Départ annulé, Nantes fait une croix sur 50 ME
Tylel Tati

Départ annulé, Nantes fait une croix sur 50 ME

FC Nantes29 juin , 16:30
parEric Bethsy
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Suivi par les plus grands clubs européens, Tylel Tati pourrait finalement rester au FC Nantes la saison prochaine. Les Canaris pensent à conserver le jeune défenseur central alors que le président Waldemar Kita envisageait une énorme vente.
Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne compte pas laisser partir tout le monde. Certains joueurs comme Matthis Abline ont obtenu un bon de sortie. Mais d’autres font partie des plans de la direction pour la saison prochaine. C’est notamment le cas de Mostafa Mohamed, apparemment en désaccord avec ses supérieurs puisqu’il a séché la reprise de l’entraînement, mais aussi de Tylel Tati.

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Nos confrères de But envisagent l’hypothèse d’une saison supplémentaire du défenseur central avec son club formateur. On sait pourtant que le Nantais seulement âgé de 18 ans attire les plus grands clubs sur le marché des transferts. Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore Chelsea étaient cités parmi ses courtisans. De quoi préparer une énorme vente en faveur de Waldemar Kita. Le président et propriétaire du FC Nantes, qui avait déjà empêché le départ de son joueur l’hiver dernier, n’était prêt à discuter qu’à partir de 50 millions d’euros. Il faut croire que le dirigeant serait prêt à ignorer une proposition aussi généreuse afin de garder son jeune talent.
Rappelons tout de même que Tylel Tati, conscient que son équipe avait des chances de connaître une rétrogradation, avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en avril dernier. Sa signature place le FC Nantes en position de force pour décider de son avenir. S’il le souhaite, le club nantais peut très bien conserver l’international U19 français qui sort d’une saison plutôt mitigée. En Ligue 2, le Canari aurait l’opportunité de poursuivre sa progression avec un temps de jeu important, alors qu’un transfert chez un cador représenterait déjà un pari risqué pour sa carrière.
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Ouais sauf que dans la fiscalité française et a l'étranger cest totalement différent.. Atalanta 80M en france pour l'équivalent il leurs faudrait le double !! Donc 160... largement au dessus de L'OM...

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Le calcul des masses salariales est biaisé puisque les clubs Francais payent des charges et ont une fiscalité plus élevées que la moyenne europeenne

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...

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Que ce soit l'OL (il y a 1 an) ou l'OM , c'est vrai que l'on se prend (ou se prenaient) pour Crésus Il suffit de regarder les masses salariales des clubs Européens (hors grosses cylindrées) Atalanta 80 M OM 119 M Monaco 79 M OL 72 M Lille 63 M Rennes 68 M Lens 54 M Porto 53 M Benfica 60 M Betis Sevilla 98 M Villareal 83 M Real Sociedad 85 M Stuttgart 76 M PSV 44 M Feyenoord 35M Sunderland 81 M Bournemouth 80 M Crystal Palace 97 M Brighton 86 M

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