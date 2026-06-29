Départ annulé, Nantes fait une croix sur 50 ME

Suivi par les plus grands clubs européens, Tylel Tati pourrait finalement rester au FC Nantes la saison prochaine. Les Canaris pensent à conserver le jeune défenseur central alors que le président Waldemar Kita envisageait une énorme vente.

Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne compte pas laisser partir tout le monde. Certains joueurs comme Matthis Abline ont obtenu un bon de sortie. Mais d’autres font partie des plans de la direction pour la saison prochaine. C’est notamment le cas de Mostafa Mohamed, apparemment en désaccord avec ses supérieurs puisqu’il a séché la reprise de l’entraînement, mais aussi de Tylel Tati.

Lire aussi Nantes : Kita cherche un pigeon pour 40 ME

Nos confrères de But envisagent l’hypothèse d’une saison supplémentaire du défenseur central avec son club formateur. On sait pourtant que le Nantais seulement âgé de 18 ans attire les plus grands clubs sur le marché des transferts. Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore Chelsea étaient cités parmi ses courtisans. De quoi préparer une énorme vente en faveur de Waldemar Kita. Le président et propriétaire du FC Nantes, qui avait déjà empêché le départ de son joueur l’hiver dernier, n’était prêt à discuter qu’à partir de 50 millions d’euros. Il faut croire que le dirigeant serait prêt à ignorer une proposition aussi généreuse afin de garder son jeune talent.

Rappelons tout de même que Tylel Tati, conscient que son équipe avait des chances de connaître une rétrogradation, avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en avril dernier. Sa signature place le FC Nantes en position de force pour décider de son avenir. S’il le souhaite, le club nantais peut très bien conserver l’international U19 français qui sort d’une saison plutôt mitigée. En Ligue 2, le Canari aurait l’opportunité de poursuivre sa progression avec un temps de jeu important, alors qu’un transfert chez un cador représenterait déjà un pari risqué pour sa carrière.