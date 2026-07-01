Nantes boucle un transfert surprise en Egypte
Yassine Benhattab

Nantes boucle un transfert surprise en Egypte

FC Nantes01 juil. , 20:20
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes sait que de nombreux joueurs quitteront le club cet été à l'occasion du mercato. Parmi eux figure notamment le jeune Yassine Benhattab.
Relégué en Ligue 2, le FC Nantes va devoir alléger son effectif et réaliser plusieurs ventes afin de lancer un nouveau projet. Les Canaris entament un nouveau cycle et les supporters attendent de profonds changements après une saison très décevante. Les dirigeants nantais espèrent donc rapidement dégraisser leur effectif tout en récupérant des liquidités pour préparer au mieux l'avenir. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club dans les prochaines semaines figure Yassine Benhattab.

Benhattab bientôt en Égypte ?

L'ailier droit de 23 ans, qui a terminé le dernier exercice sous les couleurs du Stade de Reims, suscite en effet un vif intérêt de la part d'Al-Ahly. Selon les informations de L'Équipe, des négociations sont même en cours depuis plusieurs jours autour d'un transfert estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Une telle opération permettrait au FC Nantes de renflouer ses caisses tout en poursuivant son chantier estival.

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Pour le joueur, ce départ représenterait également une belle opportunité de relancer sa carrière dans un championnat en pleine progression. Du côté de Nantes, la direction souhaite accélérer les départs avant de passer à l'offensive sur le marché des transferts afin de bâtir un effectif capable de retrouver rapidement la Ligue 1.
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