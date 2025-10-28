ICONSPORT_274317_0025
Nantes menace les vieux

Le FC Nantes s'est donné un peu d'air en s'imposant face au Paris FC. Mais pour Luis Castro cela ne change rien dans sa décision de privilégier les jeunes joueurs au détriment des anciens.
Les Canaris ont pris un petit peu de marge sur la zone rouge de la Ligue 1 et visiblement cela a redonné le moral aux supporters nantais qui seront plus de 30.000 mercredi soir à la Beaujoire à l'occasion du match contre l'AS Monaco, un grand classique de notre Championnat. Mais pour l'entraîneur arrivé de Dunkerque cet été pour succéder à Antoine Kombouaré, même si le résultat face au Paris FC n'avait pas été positif, cela ne change rien à ses plans. Pour Luis Castro, Nantes doit donner sa chance aux jeunes, et à chaque fois qu'il aura le choix, alors il privilégiera la jeunesse à l'expérience. Présent en conférence de presse à 48 heures de ce choc Nantes-Monaco, le technicien a fait passer un message très clair concernant ses intentions sur le banc du club de Waldemar Kita.

Nantes accorde une confiance totale aux jeunes

Alors que cinq pépites formées au FC Nantes ont joué face au club de la capitale, vendredi dernier au Stade Jean-Bouin, Luis Castro s'est régalé et il a l'intention d'en faire encore plus. « Vous sentez ça que les jeunes progressent ? Nous aussi. On fait du travail individuel avec chacun. On est un peu plus attentifs sur le développement individuel des jeunes. Plus tu joues des matches, plus tu gagnes en maturité. Tu peux aussi faire des erreurs. Mais nous avons la vidéo pour regarder. Ils sont bien meilleurs qu'en début de saison en ce moment, et ce n'est pas que mon opinion. Et si un joueur de 18 ans a le même niveau qu'un joueur de 28, je pense que le joueur de 18 ans devrait jouer », a prévenu l'entraîneur nantais. En attendant, c'est tout de même un joueur de 38 ans, Youssef El-Arabi, qui a rendu un fier service à son équipe face au Paris FC. 
2
