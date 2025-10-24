ICONSPORT_274749_0030

L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris

Ligue 124 oct. , 22:47
parMehdi Lunay
0
9e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Nantes 1-2
Buts : Chergui (15e) pour le PFC ; El Arabi (2e), Abline (38e) pour Nantes
15e au coup d'envoi avec 6 points et une seule victoire au compteur, Nantes devait absolument rapporter des points de la capitale. Cela démarrait bien avec une superbe frappe du vétéran Youssef El Arabi. Les Canaris subissaient ensuite la domination du PFC pour mieux frapper en contre. Mais, à force de trop subir, ils cédaient. Un mauvais alignement défensif profitait à Chergui qui trouvait la lucarne. Mathis Abline lui répondait 20 minutes plus tard et quelle réponse ! L'attaquant nantais réussissait une volée exceptionnelle des 20 mètres pour ouvrir son compteur buts cette saison.
Après la pause, le PFC mettait la pression sur les buts d'Anthony Lopes. Néanmoins, les attaquants parisiens étaient trop imprécis pour inquiéter l'ancien lyonnais. La meilleure situation était même pour le FCN avec un contre conclu par une frappe de Guirassy sur le poteau du PFC. Nantes tenait bon pour l'emporter 2-1 et signer son deuxième succès de la saison. Grâce à cela, les hommes de Luis Castro remontent à la 13e place (9 points) et se rapprochent du Paris FC 11e (10 points).

Ligue 1

24 octobre 2025 à 20:45
Paris
Chergui15'
1
2
Match terminé
Nantes
El-Arabi2'Abline38'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
F. Centonze
NantesNantes
SORT
B. Guirassy
NantesNantes
Remplacement
85
ENTRE
N. Dicko
ParisParis
SORT
M. Simon
ParisParis
Remplacement
85
ENTRE
A. Gory
ParisParis
SORT
I. Kebbal
ParisParis
Remplacement
76
ENTRE
N. Cozza
NantesNantes
SORT
D. Assoumani
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274540_0010
Monaco

Le retour de Paul Pogba encore repoussé

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

ICONSPORT_274754_0062
Serie A

Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation

Fil Info

23:00
Le retour de Paul Pogba encore repoussé
22:48
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:45
Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation
22:30
Cet entraineur français qui bluffe l’Angleterre
22:00
Benzema vire Neymar de la table de Messi et Cristiano Ronaldo
21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
21:31
PFC - FCN : Le but de fou de Mathis Abline (vidéo)
21:30
Dembélé Ballon d’Or, Brest réclame sa part

Derniers commentaires

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

17 matchs sans victoire pour Lille.

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

ça comprend les politiques, le president de la Fifa, des villas, tous frais payés. et un club de foot pour faire joli.

OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche

Un Parisien quand il parle de foot, c est qu il parle de l OM RIRES

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

c est qui Pierre Sage?

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

Et le record dans ce domaine est détenu par le Losc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading