Nantes : Luis Castro viré en cas de défaite !

Dimanche en Ligue 1, le FC Nantes sera aux prises avec Lorient. Une rencontre décisive pour l'avenir chez les Canaris de Luis Castro.
Le FC Nantes n'y arrive pas cette saison en Ligue 1 et la direction du club veut un électrochoc. Les Canaris connaitront un premier tournant de leur saison ce dimanche lors de la réception du FC Lorient à la Beaujoire. En effet, ce pourrait être le dernier match sur le banc nantais de Luis Castro, pourtant fraichement arrivé au FCN. L'ancien de Dunkerque doit impérativement gagner contre les Merlus s'il veut avoir un avenir dans l'ouest de la France. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Castro, bientôt la fin ? 

Lors d'un passage sur RMC, le consultant a notamment indiqué qu'en cas de défaite dimanche, alors Luis Castro serait démis de ses fonctions : « Avec ce projet, c'est voué à l'échec parce que même si tu te maintiens, les deux meilleurs joueurs seront vendus. (...) Je vais vous donner une info, s'il y a défaite dimanche, il y a 99% de chance que Luis Castro soit limogé ». 16e de Ligue 1 après 12 rencontres disputées, le FC Nantes doit mieux à ses supporters. Si l'effectif est limité en qualité, il a sans doute la ressource suffisante pour s'imposer à domicile contre un adversaire également en difficultés. Luis Castro a en tout cas une pression maximale sur les épaules. Nantes pourrait connaitre un nouvel entraîneur, alors qu'Antoine Kombouaré est parti il y a seulement quelques mois. Pas idéal pour construire quelque chose. 
Ligue 1 #16
N
D
D
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire2
M
Match nul4
D
Défaite6
Buts Marqués11
Buts Encaissés18

Matchs Récents

Tout afficher
08 novembre 2025 à 19:00
Ligue 1
Le HavreLe Havre
1
1
Match terminé
NantesNantes
02 novembre 2025 à 17:15
Ligue 1
NantesNantes
0
2
Match terminé
MetzMetz

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Abline
10.

M. Abline

FRAFRA Âge 22 Attaquant
Matchs12
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Guirassy
11.

B. Guirassy

GUIGUI Âge Attaquant
Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Avant la fin de l'année 2025, le FC Nantes a encore quatre rencontres de Ligue 1 à disputer. Les réceptions de Lorient et du RC Lens et deux déplacements à Lyon et Angers. Aux Canaris de montrer du caractère pour repartir de l'avant et éviter une crise qu'il sera bien difficile à surmonter.
Loading