Nantes : Luis Castro viré en cas de défaite !

Dimanche en Ligue 1, le FC Nantes sera aux prises avec Lorient. Une rencontre décisive pour l'avenir chez les Canaris de Luis Castro.

Le FC Nantes n'y arrive pas cette saison en Ligue 1 et la direction du club veut un électrochoc. Les Canaris connaitront un premier tournant de leur saison ce dimanche lors de la réception du FC Lorient à la Beaujoire. En effet, ce pourrait être le dernier match sur le banc nantais de Luis Castro, pourtant fraichement arrivé au FCN. L'ancien de Dunkerque doit impérativement gagner contre les Merlus s'il veut avoir un avenir dans l'ouest de la France. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Castro, bientôt la fin ?

Lors d'un passage sur RMC, le consultant a notamment indiqué qu'en cas de défaite dimanche, alors Luis Castro serait démis de ses fonctions : « Avec ce projet, c'est voué à l'échec parce que même si tu te maintiens, les deux meilleurs joueurs seront vendus. (...) Je vais vous donner une info, s'il y a défaite dimanche, il y a 99% de chance que Luis Castro soit limogé ». 16e de Ligue 1 après 12 rencontres disputées, le FC Nantes doit mieux à ses supporters. Si l'effectif est limité en qualité, il a sans doute la ressource suffisante pour s'imposer à domicile contre un adversaire également en difficultés. Luis Castro a en tout cas une pression maximale sur les épaules. Nantes pourrait connaitre un nouvel entraîneur, alors qu'Antoine Kombouaré est parti il y a seulement quelques mois. Pas idéal pour construire quelque chose.

Nantes Ligue 1 # 16 N D D V D Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 2 M Match nul 4 D Défaite 6 Buts Marqués 11 Buts Encaissés 18 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 19:00 Ligue 1 Le Havre 1 — 1 Match terminé Nantes 02 novembre 2025 à 17:15 Ligue 1 Nantes 0 — 2 Match terminé Metz Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Abline FRA • Âge 22 • Attaquant Matchs 12 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 11 . B. Guirassy GUI • Âge • Attaquant Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avant la fin de l'année 2025, le FC Nantes a encore quatre rencontres de Ligue 1 à disputer. Les réceptions de Lorient et du RC Lens et deux déplacements à Lyon et Angers. Aux Canaris de montrer du caractère pour repartir de l'avant et éviter une crise qu'il sera bien difficile à surmonter.