Nantes : Anthony Lopes entrevoit déjà la Ligue 2

Barragiste après 12 journées de Ligue 1, le FC Nantes n’aura pas le droit à l’erreur face à Lorient dimanche. Le gardien des Canaris Anthony Lopes parle d’une victoire indispensable.

C'est un match qui peut, non pas décider parce qu'il reste encore plein de matchs, mais il peut enclencher pas mal de choses pour la suite de notre championnat », a prévenu l’ancien Lyonnais. Le FC Nantes n’a toujours pas digéré. Avant la trêve internationale, les Nantais se dirigeaient vers un précieux succès au Havre, jusqu’à l’égalisation concédée dans le temps additionnel (1-1). Les Canaris enchaînaient ainsi un troisième match sans victoire et se retrouvaient barragistes de Ligue 1. De quoi alerter le gardien Anthony Lopes avant la confrontation face au concurrent direct Lorient dimanche. «», a prévenu l’ancien Lyonnais.

« Il n'y a pas de calcul à faire, c'est victoire obligatoire, a-t-il lâché. On est dans l'urgence de points, clairement. On est mi-novembre. La première partie de saison va bientôt toucher à sa fin et niveau comptable, c'est inquiétant... Parce qu'on est barragistes, même si le championnat est loin d'être fini. On se doit de gagner dimanche, c'est une obligation. Quand il y a eu ces trois matchs d'affilée, on s'était donné un nombre de points à réaliser. Ce qui n'a pas du tout été fait. On ne pourra pas se rattraper. Les points perdus, on ne pourra jamais les rattraper. Mais on va essayer de faire beaucoup mieux en tout cas. »

Ligue 1 23 novembre 2025 à 17:15 Nantes 17:15 Lorient

Plus mesuré, l’entraîneur Luis Castro a transmis un message similaire, sans mettre la même pression à son groupe. « C'est un match important pour les deux équipes, c'est clair. On n'a pas seulement besoin de faire un bon match, on doit obtenir un bon résultat. S'il y a urgence de points ? Oui, pour tout le monde. C'était le cas lors de la dernière journée, c'est le cas cette semaine et ça le sera aussi le week-end prochain. On a besoin de points, on n'est pas au classement que l'on veut. On ne veut pas être en bas. On va travailler pour ça. Je ne sais pas si le mot "urgence" est le bon, mais on a besoin d'obtenir le plus de points possibles », a reconnu le Portugais sachant que son équipe affrontera ensuite l’Olympique Lyonnais et Lens.