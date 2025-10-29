Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

Sans victoire depuis le 30 août et un succès contre l’AJ Auxerre, le FC Nantes a retrouvé le goût du succès ce week-end face au Paris FC. Une victoire méritée et qui récompense la patience du clan Kita.

Le FC Nantes a pris un vrai virage cet été avec la nomination de Luis Castro. L’ancien entraîneur de Dunkerque, réputé pour le beau jeu de son équipe en Ligue 2, a pris en main le projet nantais et en ce début de saison, on ne peut pas vraiment dire que cela est une grande réussite. Avant la 9e journée qui s’est déroulée le week-end dernier, Nantes ne comptait qu’une victoire en Ligue 1, contre l’AJ Auxerre le 30 août dernier. Mais la victoire sur la pelouse du Paris FC vendredi dernier permet à Luis Castro de travailler avec moins de pression. Fait très rare pour être souligné à Nantes, le coach portugais n’a pas été menacé de limogeage malgré le début de saison raté de son équipe. Cela est à mettre au crédit de Waldemar Kita selon Walid Acherchour, persuadé que la patience de la direction nantaise avec Luis Castro va porter ses fruits.

« Je voulais parler du FC Nantes car on en parle très peu mais c’est un club qui m’intéresse cette saison car il y a eu un virage de pris avec l’arrivée de Luis Castro. On se posait la question de comment la famille Kita allait gérer la situation si cela ne fonctionnait pas. Et pour être honnête, ce que faisait Nantes sur le début de la saison, je ne voyais pas une équipe extraordinaire. L’équipe avait beaucoup de faiblesses et de fragilités. Je ne voyais pas de progression dans le jeu prôné par Luis Castro, que j’ai beaucoup suivi à Dunkerque, qui était l’équipe qui jouait le mieux en Ligue 2. Mais on sort d’une séquence qui m’a rassuré où je trouve que Nantes est de mieux en mieux » a estimé le chroniqueur de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre.

« Petit à petit, je vois une équipe qui progresse et qui adhère au projet de jeu. La victoire contre le Paris FC peut être un déclic. Dans l’écosystème nantais, je n'entends pas une mouche voler. Quand c’était compliqué, il n’y a pas un mec qui a parlé. Il n’y a pas d’infos ou de critiques dans les médias, de rumeurs sur un coach qui peut arriver. Et bizarrement, en laissant un peu de temps et en faisant confiance à Luis Castro, c’est de mieux en mieux. Je crois en ce projet nantais. J’attendais les Kita au tournant, ils seront récompensés de leur patience » a analysé Walid Acherchour, intimement convaincu que le projet nantais est lancé sur de bons rails et que la patience du clan Kita à l’égard du nouvel entraîneur des Canaris sera bénéfique sur le long terme.