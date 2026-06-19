Nantes : Les coachs français de Premier League régalent Kita

Mais bien suuuuuurrrrrr 20M pour 1 an de contrat Très mauvais calcul de la part de Fery.
Le mec il est pris en photo avec le jardinier du club, personne connait ce mec. LOL Y a meme pas d'entraineur, y a que dalle, le flou le plus complet.
C'est Kylian Mbappé qui actuellement est le meilleur joueur du monde.
Tout est possible en Football ! ^^
Mon pronostic : Etats-Unis 2 - 2 Australie
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