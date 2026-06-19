Nantes : Les coachs français de Premier League régalent Kita

Non retenu après la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Matthis Abline a des pistes en Premier League. Sunderland et Crystal Palace, respectivement entraînés par Régis Le Bris et Pierre Sage, pourraient permettre aux Canaris de réaliser la plus grosse vente de leur histoire.

Cette fois, Matthis Abline (23 ans) a de grandes chances de quitter le FC Nantes . L’attaquant lié aux Canaris jusqu’en 2028 était déjà très convoité l’été dernier. Mais les offres de l’Olympique de Marseille, de Sunderland et du Paric FC n’avaient pas répondu aux exigences de Waldemar Kita. Il faut dire que le président et actionnaire avait publiquement évoqué un montant de 50 millions d’euros pour transférer son avant-centre.

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Personne ne s’était aligné sur cette folle demande et l’ancien joueur du Stade Rennais, peut-être affecté par son départ avorté, a déçu tout au long de la saison. L’attaquant piqué par l’entraîneur Vahid Halilhodzic a terminé l’exercice avec seulement 6 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Ce qui explique en partie la relégation de son club désormais contraint de le laisser filer. La bonne nouvelle pour le FC Nantes, c’est que la cote de son buteur n’a pas chuté. On parlait récemment d’un retour du Paris FC sur ce dossier. Et le club de la capitale n’est pas le seul à revenir à la charge.