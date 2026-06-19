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Nantes : Les coachs français de Premier League régalent Kita

FC Nantes19 juin , 20:40
parEric Bethsy
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Non retenu après la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Matthis Abline a des pistes en Premier League. Sunderland et Crystal Palace, respectivement entraînés par Régis Le Bris et Pierre Sage, pourraient permettre aux Canaris de réaliser la plus grosse vente de leur histoire.
Cette fois, Matthis Abline (23 ans) a de grandes chances de quitter le FC Nantes. L’attaquant lié aux Canaris jusqu’en 2028 était déjà très convoité l’été dernier. Mais les offres de l’Olympique de Marseille, de Sunderland et du Paric FC n’avaient pas répondu aux exigences de Waldemar Kita. Il faut dire que le président et actionnaire avait publiquement évoqué un montant de 50 millions d’euros pour transférer son avant-centre.

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Personne ne s’était aligné sur cette folle demande et l’ancien joueur du Stade Rennais, peut-être affecté par son départ avorté, a déçu tout au long de la saison. L’attaquant piqué par l’entraîneur Vahid Halilhodzic a terminé l’exercice avec seulement 6 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Ce qui explique en partie la relégation de son club désormais contraint de le laisser filer. La bonne nouvelle pour le FC Nantes, c’est que la cote de son buteur n’a pas chuté. On parlait récemment d’un retour du Paris FC sur ce dossier. Et le club de la capitale n’est pas le seul à revenir à la charge.
Selon les informations de Télénantes, Sunderland refait aussi son apparition. Le manager français des Black Cats Régis Le Bris semble beaucoup apprécier le Canari, tout comme son compatriote et homologue de Crystal Palace Pierre Sage. Sans doute avec la validation de leurs coachs respectifs, les deux écuries de Premier League pourraient formuler des propositions jusqu’à 35 millions d’euros bonus compris. Une telle opération permettrait au FC Nantes de boucler la plus grosse vente de son histoire et de passer le mercato plus sereinement.
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Mais bien suuuuuurrrrrr 20M pour 1 an de contrat Très mauvais calcul de la part de Fery.

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Le mec il est pris en photo avec le jardinier du club, personne connait ce mec. LOL Y a meme pas d'entraineur, y a que dalle, le flou le plus complet.

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