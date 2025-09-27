Nantes : Le mercato continue, ça va être le feu

Même si le mercato estival a officiellement fermé ses portes, le FC Nantes envisage toujours de se renforcer avec un joker qui évolue en Ligue 1 et un ou plusieurs joueurs libres.

Le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre dernier et il a été très animé du côté du FC Nantes . Les Canaris ont recruté Lepenant, Awaziem, Hong, Kwon, Radakovic, El-Arabi ou encore Mwanga pour seulement 4 millions d’euros. Dans le sens inverse, Waldemar Kita a récolté 40 millions d’euros en se séparant notamment de Nathan Zézé ou encore de Moses Simon. L’effectif est un peu juste sur le plan qualitatif pour viser un maintien sans trembler, raison pour laquelle l’état-major nantais pourrait continuer à recruter avant même l’ouverture du mercato estival.

Comme tous les clubs de Ligue 1, Nantes a la possibilité de recruter un joker évoluant en France et des joueurs libres. C’est ce sur quoi se penchent les dirigeants nantais comme l’a confirmé Luis Castro dans des propos relayés par Ouest France. « Si on a une chance d’améliorer le groupe pour le rendre plus fort, on le fera » a promis l’ex-entraîneur de Dunkerque avant de poursuivre.

« Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France, qui ne jouent pas et qui peuvent être intéressants pour nous. Il y a aussi beaucoup de joueurs libres encore. Il y a également des joueurs dont les contrats se terminent en janvier. Mais la première chose que je veux, c’est de garder les joueurs qui sont ici » a expliqué l’entraîneur du FC Nantes, ajoutant que son club avait dressé une liste colossale de 200 joueurs scoutés et qui pourraient potentiellement débarquer en Loire-Atlantique.