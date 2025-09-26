nantes mostafa mohamed a paris l enorme surprise iconsport 264339 0097 397211

Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse

FC Nantes26 sept. , 14:00
parAlexis Rose
Alors qu’il retrouve enfin des couleurs du côté du FC Nantes après une saison dernière galère, Mostafa Mohamed n’a pas hésité à tacler Antoine Kombouaré pour mieux encenser Luis Castro, le nouveau coach des Canaris.
Pour la première fois de sa carrière, Mostafa Mohamed a disputé plus de 100 matchs dans un même club, avec le FC Nantes. Arrivé en 2023 dans le cadre d’un transfert de 5 millions d’euros en provenance de Galatasaray, l’international égyptien est désormais le joueur le plus capé de l’effectif nantais, suite aux départs de Lafont, Chirivella ou Moses Simon lors du dernier mercato. L’été dernier, Mohamed aurait lui aussi pu faire ses valises. Il a d’ailleurs reçu plusieurs offres de la part de clubs étrangers, mais l’avant-centre de 27 ans n’a tout simplement pas voulu donner suite aux approches, se sentant heureux sous le maillot nantais.
Ce qui n’était pas vraiment le cas la saison passée sous les ordres d’Antoine Kombouaré, qui ne donnait plus trop sa confiance à Mohamed sur la fin de son deuxième passage à Nantes. Sauf que depuis l’arrivée de Luis Castro cet été, l’ancien attaquant du Zamalek a retrouvé une place de titulaire avec un but décisif lors de la victoire contre Auxerre en août (1-0). C’est donc un Mostafa Mohamed retrouvé qui brille actuellement sur la L1, bien loin du cauchemar de l’ère Kombouaré, comme le raconte l'Egyptien.
« Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j’ai eu »
- Mostafa Mohamed
« La raison pour laquelle je suis resté à Nantes, c’est parce que Luis Castro m’a dit qu’il me faisait confiance et qu’on pouvait s’aider mutuellement. Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j’ai eu. Il est celui avec qui j’ai pensé à partir. J’avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais. Je suis quelqu’un qui a besoin de sentir qu’on me fait confiance et quand Luis Castro est arrivé, j’ai immédiatement senti qu’il croyait en moi. Donc, j’ai décidé de rester. Vous allez voir, cette année, le FC Nantes ne va pas jouer le maintien mais une qualification européenne, car on peut avoir beaucoup d’ambitions avec ce nouvel entraîneur, qui porte beaucoup de considération à ses joueurs et qui a une mentalité de gagnant », a lancé, sur Ouest-France, Mohamed, qui pense que Nantes sera la bonne surprise du championnat cette saison. Les Canaris vont devoir faire mentir les détracteurs, qui pensent tous que le FCN va jouer le maintien avec son actuelle place de barragiste.
M. Abdallah

M. Abdallah

EgyptÉgypte Âge 27 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

