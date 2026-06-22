Nantes lance son mercato avec un milieu international

Relégué en Ligue 2 après une saison chaotique en Ligue 1, le FC Nantes espère être en mesure de se battre pour une remontée immédiate dans l’élite. Pour cela, les Canaris devront réaliser un excellent mercato.

L’intersaison promet d’être agitée au FC Nantes. Waldemar Kita a rapidement ficelé la venue de son nouvel entraîneur avec l’énième retour au club de Michel der Zakarian . L’ancien entraîneur de Montpellier ou encore du SM Caen ne revient pas à la Beaujoire pour faire de la figuration. Son objectif est assurément de faire remonter Nantes en Ligue 1 dès la saison prochaine. Pour cela, un mercato très qualitatif est nécessaire sur le plan des arrivées. L’entraîneur des Canaris sera ravi d’apprendre que son club a finalisé un premier renfort intéressant.

A en croire les informations de L’Equipe, Wilitty Younoussa va s’engager en faveur du FC Nantes pour les deux prochaines années. L’international camerounais de 24 ans (2 sélections) quitte Rodez en fin de contrat et va par conséquent s’engager gratuitement en Loire-Atlantique. Un deal malin pour Nantes, qui se renforce sans se ruiner avec une signature qui va apporter de la concurrence au milieu de terrain. Ancien joueur de Dijon, Wilitty Younoussa faisait le bonheur de Rodez depuis quatre ans. La saison dernière, il a toutefois vécu une année plus difficile avec un temps de jeu en baisse. Son objectif sera donc de se relancer à Nantes et de gratter une place de titulaire au sein d’une équipe qui visera les premières places.