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Nantes : La DNCG réclame 25 ME à Tavares pour valider la vente

FC Nantes
parCorentin Facy
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Malgré l’accord de principe signé entre Waldemar Kita et Paulo Tavares, la vente du FC Nantes reste conditionnée au feu vert de la DNCG… qui demande plusieurs garanties pour que le deal aboutisse.
La vente du FC Nantes est en très bonne voie mais pour l’heure, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’elle aboutira. Et pour cause, malgré l’accord de principe signé entre Waldemar Kita et Paulo Tavares, le projet doit à présent être validé par la DNCG, le gendarme financier du football français, avant d’aboutir à une cession définitive du club. Selon les informations de L’Equipe, la DNCG exige de nombreuses garanties auprès du futur acheteur pour donner son feu vert, à commencer par une garantie de 25 millions d’euros calculée sur le déficit structurel des Canaris sur les trois dernières années.
Nos confrères affirment par ailleurs que le projet porté par Paulo Tavares doit fournir un dossier complet afin de justifier sa solidité financière. Une enquêté de « moralité indépendante » va par ailleurs être menée par la DNCG sur les candidats au rachat du FC Nantes. Par ailleurs, un business plan sur trois années est exigé par le gendarme financier du football français avec les flux financiers prévus, les prêts ou encore les montages financiers de l’opération. Enfin, la DNCG réclame des documents juridiques et comptables sur l’origine des fonds et sur la répartition du futur capital, si jamais la vente venait à être actée.

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Autant dire que la vente du FC Nantes de façon définitive est encore loin d’être actée. Les repreneurs potentiels doivent transmettre l’ensemble des pièces demandés avant un futur rendez-vous avec la DNCG qui, à ce moment précis, validera ou non le projet. Pour rappel, Waldemar Kita a affirmé que si le gendarme financier venait à retoquer le projet de rachat par Paulo Tavares, alors l’actuel propriétaire du FC Nantes en assumera les responsabilités et restera aux manettes du club en attendant de trouver un autre acheteur.
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