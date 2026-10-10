Nantes : Les supporters craignent le pire après Kita

Waldemar Kita n'est pas spécialement apprécié dans les tribunes de La Beaujoire, mais les futurs repreneurs ne provoquent absolument aucune confiance de la part du public nantais.

En négociations très avancées pour la vente du club, Waldemar Kita a trouvé une offre qui lui convient. Elle provient de plusieurs investisseurs regroupés dans Phenix Sports Invest, structure dirigée par Paulo Tavares. Mais le Portugais, déjà impliqué dans plusieurs rachats de club français par le passé sans être allé au bout, ne convainc pas grand monde. Le prix de rachat semble exagéré à hauteur de quasiment 100 millions d’euros, et le comité social et économique du FC Nantes a rendu un avis négatif unanime devant la faible fiabilité des éventuels futurs propriétaires. La crainte d’un nouveau fiasco à la bordelaise, ou du limogeage de nombreux salariés, provoquent beaucoup d’interrogations.

Socpresse, Kita... 25 ans d’errance. On veut tourner la page, pas réécrire la même histoire. Le FC Nantes mérite un repreneur sain », a lancé la Brigade Loire, qui a déjà fait savoir à deux reprises sa méfiance envers le profil de la société dirigée par Paulo Tavares, qui ne semble pas donner beaucoup de garanties financières et bancaires en vue de ce rachat. Les supporters nantais, que l’on ne peut pas taxer de porter Waldemar Kita dans leur coeur, ont concrétise ces inquiétudes à l’occasion du match des Canaris face à Reims, ce samedi soir en Ligue 2 . Le message était clair, oui au rachat, mais à un repreneur sérieux. «», a lancé la Brigade Loire, qui a déjà fait savoir à deux reprises sa méfiance envers le profil de la société dirigée par Paulo Tavares, qui ne semble pas donner beaucoup de garanties financières et bancaires en vue de ce rachat.

C’est désormais la DNCG qui va donner son avis dans ce dossier. Et contrairement au comité social et économique du FC Nantes, le gendarme financier du football français peut mettre son véto sur ce rachat s’il juge que le futur propriétaire n’est pas solide financièrement.