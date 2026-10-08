« Ils ne connaissent rien ou ce sont des escrocs », Nantes a peur

« Ils ne connaissent rien ou ce sont des escrocs », Nantes a peur

FC Nantes
parClaude Dautel
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Le projet de vente du FC Nantes n'en finit pas de susciter des réactions, d'autant plus que Waldemar Kita en aurait obtenu plus de 100 millions d'euros. Certains s'interrogent sur le sérieux de toute cette opération.
L'actuel propriétaire des Canaris a décidé d'aller au bout des négociations avec des investisseurs menés par Paulo Tavares, et même si les salariés du FC Nantes ont voté contre, c'est désormais la DNCG qui va avoir le dernier mot. Si la vente du club n'est pas une énorme surprise, c'est surtout le prix qui choque. Car Waldemar Kita aurait obtenu plus de 100 millions d'euros de la part des candidats au rachat. Une somme colossale pour un club mal classé en Ligue 2. Selon un investisseur spécialiste des affaires du football, cette somme est totalement délirante et ne correspond pas du tout à la réalité du marché.

Une offre au-dessus de la vraie valeur du FC Nantes ?

De quoi susciter plus que des doutes chez ce spécialiste cité par Eurosport. « Un club qui perd pratiquement 20 millions d'euros par an et qui est en Ligue 2 ne peut pas valoir ce prix-là. Il en vaut 20, grand maximum. Le fait qu'il soit ainsi surpayé laisse place à deux hypothèses : soit les racheteurs n'y connaissent rien, soit ce sont des escrocs », lance cet investisseur. Pourtant Paulo Tavares connaît bien le football, puisqu'il a déjà candidaté à la reprise d'autres clubs. Un associé de ce dernier tient d'ailleurs à le défendre.
Pour Charles Kashema, racheter le FC Nantes pour 100 millions d'euros n'est pas une dinguerie. « Ce club a une valeur, une histoire et un potentiel. Nantes, c'est aussi une marque, et une marque forte. Et puis il y a ce que l'on appelle les actifs, c'est-à-dire les joueurs. Dans l'équipe et dans le centre de formation, il y a énormément de joueurs à fort potentiel », explique celui qui tient un rôle important dans le projet de reprise selon Ouest-France.
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