Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, Nantes a exploré la piste Ulisses Garcia, que l’OM souhaite finalement garder. Les Canaris se sont donc renseignés sur Layvin Kurzawa, actuellement libre.

Pas satisfait à 100% du mercato réalisé par ses dirigeants cet été, Luis Castro aimerait voir débarquer un ou plusieurs renforts dans les semaines à venir. Comme les autres clubs de Ligue 1, Nantes a l’autorisation de recruter un joker qui évolue en France et de faire venir des joueurs libres. La priorité de l’entraîneur portugais est de boucler l’arrivée d’un latéral gauche. Nantes ciblait initialement Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu à l’OM. Mais avec la blessure de Facundo Medina, le club phocéen a réintégré le défenseur suisse dans sa liste UEFA pour la Ligue des Champions et devrait par conséquent le conserver au moins jusqu’à cet hiver.

Nantes a acté l’échec de ce dossier et explore désormais de nouvelles pistes… dont certaines sont assez surprenantes. A en croire les informations de Sport.fr, les dirigeants nantais sont notamment venus aux renseignements auprès de Layvin Kurzawa. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Boavista au Portugal, l’ancien défenseur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain est une cible sérieuse de l’état-major nantais qui y voit l’opportunité de recruter un joueur d’expérience à moindre coût. Dans le même style, un autre joueur libre suscite l’intérêt des Canaris en la personne de Jordan Amavi.

Passé par l’OM ou encore le Stade Brestois, l’ancien Niçois n’a pas non plus de club et représente au même titre que Kurzawa une opportunité de marché pour le pensionnaire de la Beaujoire. Reste maintenant à voir sur quel joueur la décision nantaise va s’arrêter et si un accord pourra être trouvé avec l’un des deux défenseurs dans les prochains jours. C’est en tout cas le souhait de Luis Castro, dont l’équipe est en difficulté avec une 15e place après 7 journées de Ligue 1 et qui espère voir débarquer rapidement du renfort.