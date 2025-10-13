ICONSPORT_126343_0254
Layvin Kurzawa

Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

FC Nantes13 oct. , 16:30
parCorentin Facy
A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, Nantes a exploré la piste Ulisses Garcia, que l’OM souhaite finalement garder. Les Canaris se sont donc renseignés sur Layvin Kurzawa, actuellement libre.
Pas satisfait à 100% du mercato réalisé par ses dirigeants cet été, Luis Castro aimerait voir débarquer un ou plusieurs renforts dans les semaines à venir. Comme les autres clubs de Ligue 1, Nantes a l’autorisation de recruter un joker qui évolue en France et de faire venir des joueurs libres. La priorité de l’entraîneur portugais est de boucler l’arrivée d’un latéral gauche. Nantes ciblait initialement Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu à l’OM. Mais avec la blessure de Facundo Medina, le club phocéen a réintégré le défenseur suisse dans sa liste UEFA pour la Ligue des Champions et devrait par conséquent le conserver au moins jusqu’à cet hiver.
Nantes a acté l’échec de ce dossier et explore désormais de nouvelles pistes… dont certaines sont assez surprenantes. A en croire les informations de Sport.fr, les dirigeants nantais sont notamment venus aux renseignements auprès de Layvin Kurzawa. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Boavista au Portugal, l’ancien défenseur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain est une cible sérieuse de l’état-major nantais qui y voit l’opportunité de recruter un joueur d’expérience à moindre coût. Dans le même style, un autre joueur libre suscite l’intérêt des Canaris en la personne de Jordan Amavi.

Nantes pense à Kurzawa et Amavi

Passé par l’OM ou encore le Stade Brestois, l’ancien Niçois n’a pas non plus de club et représente au même titre que Kurzawa une opportunité de marché pour le pensionnaire de la Beaujoire. Reste maintenant à voir sur quel joueur la décision nantaise va s’arrêter et si un accord pourra être trouvé avec l’un des deux défenseurs dans les prochains jours. C’est en tout cas le souhait de Luis Castro, dont l’équipe est en difficulté avec une 15e place après 7 journées de Ligue 1 et qui espère voir débarquer rapidement du renfort.
Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Merci de montrer à tout le monde que tu connais ce sport depuis le butane

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

D après nos « spécialistes » ( trolls ) ici, il paraît qu aucun club ne le voulait Violeur, la prison toussa toussa 😂

Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

pourquoi ces 2 joueurs ne jouent pas! tu vas pas me dire qu un club de bas de tableau de l2 voir du ventre mu ne peut pas les contacter !

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

ca serait bien de se mettre au courant depuis juin dernier l'OM à racheter 10% de plus des droits et possède 60% avec la qualif en LDC qui a "obliger " l'OM a racheter ce pourcentage . Dis par Longoria en conf de presse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

