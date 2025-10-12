ICONSPORT_265806_0122
FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue

FC Nantes12 oct.
par Hadrien Rivayrand
Le FC Nantes sait que cette saison de Ligue 1 sera difficile à gérer. Mais les Canaris peuvent néanmoins se féliciter de l'éclosion de certains de leurs joueurs au plus haut niveau. 
Le FC Nantes espère sauver sa peau le plus rapidement possible en Ligue 1 cette saison. La mission sera dure mais les Canaris ont de bonnes raisons de penser qu'ils pourront le faire. Certains joueurs nantais affichent un niveau plus que satisfaisant. C'est notamment le cas de Tylel Tati. Le défenseur du FC Nantes ne manque d'ailleurs pas de courtisans sur le marché des transferts. Il pourrait finir par ramener un très joli chèque aux dirigeants nantais. Récemment, le Barça s'est positionné sur Tati. Mais les Catalans sont très loin d'être les seuls à apprécier le profil du natif de Champigny-sur-Marne. 

Tati fait tourner des têtes en Angleterre 

Selon les informations de Caught Offside, Tati affole en effet la Premier League. Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Brighton, Brentford et Aston Villa l'ont d'ailleurs tous supervisé ces dernières semaines. Sa polyvalence est l'un de ses atouts majeurs pour tous ces clubs cités. Arsenal et Manchester United seraient les deux clubs les plus avancés pour signer le joueur du FC Nantes. A seulement 17 ans, Tati ne devra pas se faire trop déstabiliser par ces rumeurs à son sujet. Mais il aura l'embarras du choix dans quelque temps pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Une bonne nouvelle pour son club et pour lui-même. 

Cette saison avec les Canaris, Tylel Tati a pris part à 6 matchs de Ligue 1. Malheureusement pour lui, il doit composer avec une blessure aux adducteurs. Au sortir de la trêve internationale, les pensionnaires de La Beaujoire recevront le LOSC. Du lourd au menu pour des Nantais 15es du championnat après 7 journées disputées. 
