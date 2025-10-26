ICONSPORT_260410_0076

Nantes : Kita refuse de vendre, c'est confirmé

FC Nantes26 oct. , 13:20
parMehdi Lunay
Le FC Nantes appartient à Waldemar Kita depuis 2007, pour le meilleur et pour le pire. Le Franco-polonais est loin de faire l'unanimité chez les supporters, critiques sur sa gestion du club. Néanmoins, l'homme d'affaires est encore aux manettes pour un moment.
La lutte pour l'Europe n'a jamais été aussi folle en Ligue 1 avec un haut de classement très dense. Le PSG, Lens, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lyon et Lille se tiennent en quelques points. Une bataille féroce qui semble bien lointaine pour le FC Nantes. L'octuple champion de France lutte pour le maintien depuis plusieurs saisons. Malgré son succès au Paris FC vendredi, le chemin est encore long dans l'opération survie pour les Canaris. Des ambitions modestes qui frustrent les supporters, désireux de renouer avec le glorieux passé du club.

Kita ne peut pas vendre le FC Nantes

Le propriétaire du FCN Waldemar Kita reste la cible des critiques. Le public nantais ne manque jamais une occasion de l'égratigner pour sa gestion des Canaris. Un collectif s'était même constitué en 2023 pour racheter Nantes à l'homme d'affaires franco-polonais. L'un de ses leaders indiquait avoir transmis une offre de 80 millions d'euros à Kita, sans succès. Deux ans plus tard, la donne n'a pas vraiment changé. Nantes n'est pas à vendre dans l'immédiat comme l'atteste le journaliste Romain Molina. La raison est tout simplement financière. 
« Côté Nantes, pendant des années, on a voulu vendre. Là, actuellement, Waldemar Kita ne veut pas vendre. Pourquoi ? Parce qu’il dit, en off, que c’est le pire moment pour vendre… et il n’a pas forcément tort. En ce moment ta valorisation : c’est zéro. Sauf que Kita a l’argent pour reboucher les trous. Alors, ils ne sont pas d’accord sur grand-chose, lui et son fils Franck, on pourrait reparler de l’organisation interne. En tout cas, à Nantes, c’est vrai qu’il y a eu des discussions, il y a quelque temps. Là, on veut attendre. On veut essayer de maintenir le club un petit moment et ensuite, peut-être, le revendre plus tard. Car là, on se dit que ça va être compliqué », a t-il lâché dans une vidéo sur Youtube. La cohabitation est donc loin d'être terminée entre Waldemar Kita et les supporters nantais.

Ligue 1

24 octobre 2025 à 20:45
Paris
Chergui15'
1
2
Match terminé
Nantes
El-Arabi2'Abline38'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
F. Centonze
NantesNantes
SORT
B. Guirassy
NantesNantes
Remplacement
85
ENTRE
N. Dicko
ParisParis
SORT
M. Simon
ParisParis
Remplacement
85
ENTRE
A. Gory
ParisParis
SORT
I. Kebbal
ParisParis
Remplacement
76
ENTRE
N. Cozza
NantesNantes
SORT
D. Assoumani
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

je suis moins optimiste que toi

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)

Robinio Vaz, l'OM tombe de haut

Il s'appellerait Abdou Diallo personne n'aurait jamais parlé de lui comme ça...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

