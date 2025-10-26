Nantes : Kita refuse de vendre, c'est confirmé

Le FC Nantes appartient à Waldemar Kita depuis 2007, pour le meilleur et pour le pire. Le Franco-polonais est loin de faire l'unanimité chez les supporters, critiques sur sa gestion du club. Néanmoins, l'homme d'affaires est encore aux manettes pour un moment.

La lutte pour l'Europe n'a jamais été aussi folle en Ligue 1 avec un haut de classement très dense. Le PSG, Lens, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lyon et Lille se tiennent en quelques points. Une bataille féroce qui semble bien lointaine pour le FC Nantes . L'octuple champion de France lutte pour le maintien depuis plusieurs saisons. Malgré son succès au Paris FC vendredi, le chemin est encore long dans l'opération survie pour les Canaris. Des ambitions modestes qui frustrent les supporters, désireux de renouer avec le glorieux passé du club.

Kita ne peut pas vendre le FC Nantes

Le propriétaire du FCN Waldemar Kita reste la cible des critiques. Le public nantais ne manque jamais une occasion de l'égratigner pour sa gestion des Canaris. Un collectif s'était même constitué en 2023 pour racheter Nantes à l'homme d'affaires franco-polonais. L'un de ses leaders indiquait avoir transmis une offre de 80 millions d'euros à Kita, sans succès. Deux ans plus tard, la donne n'a pas vraiment changé. Nantes n'est pas à vendre dans l'immédiat comme l'atteste le journaliste Romain Molina. La raison est tout simplement financière.

« Côté Nantes, pendant des années, on a voulu vendre. Là, actuellement, Waldemar Kita ne veut pas vendre. Pourquoi ? Parce qu’il dit, en off, que c’est le pire moment pour vendre… et il n’a pas forcément tort. En ce moment ta valorisation : c’est zéro. Sauf que Kita a l’argent pour reboucher les trous. Alors, ils ne sont pas d’accord sur grand-chose, lui et son fils Franck, on pourrait reparler de l’organisation interne. En tout cas, à Nantes, c’est vrai qu’il y a eu des discussions, il y a quelque temps. Là, on veut attendre. On veut essayer de maintenir le club un petit moment et ensuite, peut-être, le revendre plus tard. Car là, on se dit que ça va être compliqué », a t-il lâché dans une vidéo sur Youtube. La cohabitation est donc loin d'être terminée entre Waldemar Kita et les supporters nantais.