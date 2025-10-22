Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

Créé il y a désormais quatre ans, le Collectif nantais a renoncé la semaine passée à son projet du rachat du FC Nantes. Ce mercredi, l’un des piliers de ce projet s’exprime dans la presse contredisant les arguments avancés par le président actuel Waldemar Kita.

Le FC Nantes restera propriété de Waldemar Kita pendant encore quelque temps. Pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquent du côté de la Loire-Atlantique. Depuis quelques années, un collectif a été monté pour tenter de racheter l’octuple champion de France, en vain. Waldemar Kita veut conserver la tête des Canaris. La semaine dernière, ce collectif a annoncé la fin de son projet de rachat. Sept jours plus tard, Antoine Josse, l'un des membres du conseil d’administration revient pour Ouest France sur le projet en détaillant l’offre de rachat transmise au président nantais à la hauteur de 80 millions d’euros.

Kita ne veut pas vendre

Pour le quotidien régional, l’un des piliers détaille l’offre de 80 millions refusée par le FC Nantes. « Je peux confirmer qu’il y a eu une offre, j’ai participé à la rédaction du document. Je peux parfaitement comprendre la réponse du propriétaire actuel de ne pas vouloir confirmer cette information. On a vraiment fait le maximum pour faire en sorte que notre projet ne déstabilise pas le club qui est en difficulté sportive. Notre projet a toujours été de protéger l’institution. L’offre a été retransmise respectueusement. Visiblement, le propriétaire actuel en attendait plus. Il n’a jamais non plus été vraiment clair sur ses intentions », explique-t-il. Pour rappel, Waldemar Kita a réfuté avoir reçu une offre de rachat pour le club. La réponse de ce dernier sera attendue suite à cette révélation. Antoine Josse précise cependant que cette offre a été la seule faite au président du FC Nantes. « On a aussi rencontré plein de personnes intéressantes / intéressées, mais nous ne sommes allés voir Waldemar Kita qu’une seule fois, » déclare-t-il notamment. Désormais, le collectif a mis un terme à son projet de rachat.