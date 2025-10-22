Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

Une égratignure plutot
Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.
Encore une belle boulette de Chevalier visiblement. J'avais pas vu
Il est clairement à un niveau stratosphérique et a terminé 3e au ballon d'or, meritant la 2e place donc oui il est clairement le meilleur à son poste.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
