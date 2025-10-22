ICONSPORT_260410_0077

Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

FC Nantes22 oct. , 14:30
parNathan Hanini
0
Créé il y a désormais quatre ans, le Collectif nantais a renoncé la semaine passée à son projet du rachat du FC Nantes. Ce mercredi, l’un des piliers de ce projet s’exprime dans la presse contredisant les arguments avancés par le président actuel Waldemar Kita.
Le FC Nantes restera propriété de Waldemar Kita pendant encore quelque temps. Pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquent du côté de la Loire-Atlantique. Depuis quelques années, un collectif a été monté pour tenter de racheter l’octuple champion de France, en vain. Waldemar Kita veut conserver la tête des Canaris. La semaine dernière, ce collectif a annoncé la fin de son projet de rachat. Sept jours plus tard, Antoine Josse, l'un des membres du conseil d’administration revient pour Ouest France sur le projet en détaillant l’offre de rachat transmise au président nantais à la hauteur de 80 millions d’euros.

Kita ne veut pas vendre

Pour le quotidien régional, l’un des piliers détaille l’offre de 80 millions refusée par le FC Nantes. « Je peux confirmer qu’il y a eu une offre, j’ai participé à la rédaction du document. Je peux parfaitement comprendre la réponse du propriétaire actuel de ne pas vouloir confirmer cette information. On a vraiment fait le maximum pour faire en sorte que notre projet ne déstabilise pas le club qui est en difficulté sportive. Notre projet a toujours été de protéger l’institution. L’offre a été retransmise respectueusement. Visiblement, le propriétaire actuel en attendait plus. Il n’a jamais non plus été vraiment clair sur ses intentions », explique-t-il. Pour rappel, Waldemar Kita a réfuté avoir reçu une offre de rachat pour le club. La réponse de ce dernier sera attendue suite à cette révélation. Antoine Josse précise cependant que cette offre a été la seule faite au président du FC Nantes. « On a aussi rencontré plein de personnes intéressantes / intéressées, mais nous ne sommes allés voir Waldemar Kita qu’une seule fois, » déclare-t-il notamment. Désormais, le collectif a mis un terme à son projet de rachat. 
Nantes

Nantes

Ligue 1 #15
D
N
N
N
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire1
M
Match nul3
D
Défaite4
Buts Marqués5
Buts Encaissés9

Matchs Récents

Tout afficher
19 octobre 2025 à 20:45
Ligue 1
NantesNantes
0
2
Match terminé
LOSC LilleLOSC Lille
04 octobre 2025 à 19:00
Ligue 1
BrestBrest
0
0
Match terminé
NantesNantes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Leroux
66.

L. Leroux

FRAFRA Âge Milieu
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Abdallah
31.

M. Abdallah

EGYEGY Âge 27 Attaquant
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274486_0026
Serie A

Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs

ICONSPORT_272201_0274
OL

L'UEFA annonce une très mauvaise nouvelle à l'OL

ICONSPORT_273541_0122
PSG

PSG : Ousmane Dembélé cash sur son avenir à Paris

Fil Info

15:00
Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs
14:00
L'UEFA annonce une très mauvaise nouvelle à l'OL
13:40
PSG : Ousmane Dembélé cash sur son avenir à Paris
13:20
OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters
13:00
« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG
12:40
OM : Cet attaquant à 25ME pleure en pensant à Marseille
12:20
OL : Attention danger, Michele Kang encore appelée au secours
12:00
Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Derniers commentaires

OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

Une égratignure plutot

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.

Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Encore une belle boulette de Chevalier visiblement. J'avais pas vu

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Il est clairement à un niveau stratosphérique et a terminé 3e au ballon d'or, meritant la 2e place donc oui il est clairement le meilleur à son poste.

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading