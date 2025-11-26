ICONSPORT_276055_0089

Nantes : Kita prend une folle décision

FC Nantes26 nov. , 9:40
parNathan Hanini
Après un nouveau match nul arraché dans les derniers instants face à Lorient, le FC Nantes est embourbé dans le bas du classement de Ligue 1. Les Canaris sont sous pression et l'entraîneur Luis Castro a perdu du crédit. Cependant, le mercato hivernal approchant, le club de Loire-Atlantique va sortir le chéquier.
Le triptyque Metz, Le Havre, Lorient ne s’est pas passé comme prévu pour le FC Nantes. Contre trois concurrents directs, les Canaris n’ont glané que deux points sur neuf possibles. Un résultat comptable insuffisant qui plonge l’octuple champion de France dans le doute absolu. Avec seulement deux victoires en 13 journées, Nantes est actuellement 15e de Ligue 1 avec 11 points soit autant que le FC Metz 17e. Luis Castro est donc déjà sous pression et les dirigeants nantais ont épuisé le peu de patience qu’ils ont l’habitude de donner. Waldemar Kita et son fils vont cependant plancher sur des arrivées cet hiver afin d'étoffer l'effectif. 

Castro aura du renfort

Selon Ouest France, le crédit donné à l’ancien entraîneur de Dunkerque est sérieusement entamé. Mais les Canaris promettent du changement. Avec un mercato hivernal approchant à grands pas, le club de Loire-Atlantique compte se renforcer. Le quotidien régional promet du renfort. Un recrutement de 3 à 4 joueurs est prévu. L’objectif est de renforcer toutes les lignes de l’effectif avec des joueurs « estampillés Ligue 1. » En attendant, Luis Castro va devoir composer avec ce qu’il a pour le déplacement à Lyon, la réception de Lens et le déplacement à Angers mi-décembre avant un tour de Coupe de France pour conclure l’année 2025. L'entraîneur portugais va devoir prendre des points pour sauver sa tête et garder Nantes en lice dans la course au maintien. Le retour de Johann Lepenant au milieu de terrain devrait faire grand bien du côté de la Loire-Atlantique. 

