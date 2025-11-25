SCO : Il met la misère à Aguerd, son prix grimpe à 20 ME

Auteur d'un début de saison très prometteur pour son âge, l'attaquant d'Angers Sidiki Cherif (18 ans) a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs britanniques. Parmi eux, Wrexham, qui est prêt à mettre 20 millions d'euros pour se l'offrir cet hiver.
Le début de saison d'Angers
surprend pas mal de monde. Grâce à un Alexandre Dujeux visiblement inspiré, le SCO occupe actuellement la 11e place du classement de Ligue 1, à la surprise quasi générale. Avec seulement 5 défaites en 13 journées de championnat, les Noir et Blanc restent surtout sur deux victoires de rang face à Auxerre puis Toulouse. Et si d'un point de vue collectif, le pensionnaire du stade Raymond-Kopa étonne, sur le plan individuel, certains joueurs sont logiquement mis en lumière.
S. Cherif
France • Âge • Attaquant
Parmi eux, le très jeune Sidiki Cherif, issu de la réserve angevine et qui sort d'une saison 2024-2025 très compliquée à cause d'une grave blessure à la cuisse. Avec la confiance de son entraîneur, le natif de Conakry en Guinée glane un temps de jeu particulièrement important pour un joueur de 18 ans cette saison. Et ses performances récentes (3 buts lors des 6 derniers matchs de Ligue 1), couplées à sa précocité, ont fait du bruit jusqu'au Royaume-Uni. Surtout son but face à l'OM
le mois dernier, quand il a mangé Nayef Aguerd avant de marquer sur un ballon en profondeur.
Sidiki Cherif vendu cet hiver ?
Comme l'indique Football Insider, Sidiki Cherif a tapé dans l'oeil du Wrexham FC, pensionnaire de deuxième division britannique. Le club anglais, co-propriété du célèbre acteur Ryan Reynolds, connait une ascension fulgurante avec un record du nombre de montées consécutives (3) dans l'histoire du football anglais. Et le rêve de monter en Premier League
pourrait se concrétiser avec des investissements importants lors des mercatos à venir. Selon les informations du média britannique, les Red Dragons sont même prêts à battre leur record de transfert en s'alignant sur les 20 millions d'euros demandés par Angers.
Le club gallois sait qu'il peut prendre de l'avance sur le dossier en formulant une offre dès le mercato
hivernal prochain. Surtout que la concurrence pour Sidiki Cherif croît, alors que Newcastle, Sunderland et Fulham sont également sur le coup. Quant à Angers, recevoir une telle somme dans le contexte actuel du football français serait une aubaine bienvenue.