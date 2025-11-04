Nantes : Kita disjoncte et s'en prend à Luis Castro

Après la défaite spectaculaire contre Monaco, le FC Nantes a enchaîné avec un échec lamentable face à Metz, pourtant lanterne rouge en débarquant à la Beaujoire. Selon Ouest-France, Waldemar Kita a connu une première poussée d'adrénaline cette saison.

Kita déboule à la mi-temps de Nantes-Metz

Le président du FC Nantes en personne, furieux de ce qu'il voyait, a profité de la pause pour aller dire à Luis Castro que le spectacle offert par son équipe n'était pas à la hauteur. Mais cela n'a pas incité l'ancien entraîneur, arrivé de Dunkerque pour remplacer Antoine Kombouaré, à faire des changements. Autrement dit, même si personne n'ose le dire franchement, la tension est montée d'un cran du côté des Canaris, qui visiblement ne pensaient pas devoir se battre pour le maintien aussi tôt dans la saison. Si ces dernières années, Nantes a toujours réussi à s'en sortir, les choses pourraient être compliquées cette saison sachant que le mercato estival n'est pas une grande réussite.

Interrogé sur la maigreur de son effectif, Luis Castro a plaidé coupable concernant les renforts arrivés cet été à Nantes. « C’est moi le responsable. Je ne vais pas dire ici s’il manque des joueurs comme ci ou comme ça. J’en parlerai si c’est le cas à l’intérieur du club et non à la presse… », a concédé le technicien portugais, qui sait dans le passé Waldemar Kita n'a pas toujours été d'une patience énorme avec ses entraîneurs. Avec Le Havre et Lorient sur sa route lors des deux prochaines journées de Ligue 1, Castro a tout intérêt à prendre des points sous peine d'être clairement en danger.t