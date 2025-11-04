ICONSPORT_260410_0076
Waldemar Kita - FC Nantes

Nantes : Kita disjoncte et s'en prend à Luis Castro

FC Nantes04 nov. , 9:00
parClaude Dautel
Après la défaite spectaculaire contre Monaco, le FC Nantes a enchaîné avec un échec lamentable face à Metz, pourtant lanterne rouge en débarquant à la Beaujoire. Selon Ouest-France, Waldemar Kita a connu une première poussée d'adrénaline cette saison.
Nantes avait une belle occasion de prendre ses distances avec la zone de relégation en s'imposant dimanche face à une formation messine en souffrance depuis le début de saison. Mais c'est l'inverse qui s'est produit et ce mardi, les Canaris sont quinzièmes de Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur l'AJ Auxerre, lanterne rouge. Avant de se déplacer samedi prochain au Havre, ce n'est pas encore la crise du côté du FC Nantes, mais à en croire le quotidien régional, il y avait énormément de tension dans les couloirs de la Beaujoire à la mi-temps match contre Metz, alors que le score était de 0 à 0. Tandis que les supporters ne masquaient pas leur désolation devant la pathétique prestation de l'équipe de Luis Castro lors de ses 45 premières minutes, c'est Waldemar Kita en personne qui a fait part à son entraîneur de son mécontentement face aux choix faits par ce dernier.

Kita déboule à la mi-temps de Nantes-Metz

Le président du FC Nantes en personne, furieux de ce qu'il voyait, a profité de la pause pour aller dire à Luis Castro que le spectacle offert par son équipe n'était pas à la hauteur. Mais cela n'a pas incité l'ancien entraîneur, arrivé de Dunkerque pour remplacer Antoine Kombouaré, à faire des changements. Autrement dit, même si personne n'ose le dire franchement, la tension est montée d'un cran du côté des Canaris, qui visiblement ne pensaient pas devoir se battre pour le maintien aussi tôt dans la saison. Si ces dernières années, Nantes a toujours réussi à s'en sortir, les choses pourraient être compliquées cette saison sachant que le mercato estival n'est pas une grande réussite.
Interrogé sur la maigreur de son effectif, Luis Castro a plaidé coupable concernant les renforts arrivés cet été à Nantes. « C’est moi le responsable. Je ne vais pas dire ici s’il manque des joueurs comme ci ou comme ça. J’en parlerai si c’est le cas à l’intérieur du club et non à la presse… », a concédé le technicien portugais, qui sait dans le passé Waldemar Kita n'a pas toujours été d'une patience énorme avec ses entraîneurs. Avec Le Havre et Lorient sur sa route lors des deux prochaines journées de Ligue 1, Castro a tout intérêt à prendre des points sous peine d'être clairement en danger.t
