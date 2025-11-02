L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

11e journée de Ligue 1

Lens - Lorient : 3-0

LOSC - Angers : 1-0

Toulouse - Le Havre : 0-0

Nantes - Metz : 0-2

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC recevait le SCO d’Angers. Les Dogues se devaient de réagir après leur défaite à Nice dans la semaine.

Le LOSC souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Les hommes de Bruno Genesio sont pourtant très ambitieux en Ligue 1. Dans la semaine, les Dogues ont déçu sur la pelouse de Nice. Le collectif lillois devait donc une réaction à ses supporters. Ce dimanche contre le SCO, Lille aura fait le travail en s’imposant sur le score d’1 but à 0. Mais que ce fut dur pour les Nordistes. Heureusement, Felix Correia trouvera la faille juste avant la pause sur un beau travail d'Ayyoub Bouaddi pour sécuriser le succès lillois.

Au classement, le LOSC fait une belle opération en pointant à la 4e place (20 points) en attendant le match de l’OL à Brest un peu plus tard. Angers est 13e (10 points).

Dans les autres rencontres du jour, à noter le succès précieux de Metz 2 buts à 0 sur la pelouse de Nantes grâce à des buts de Giorgi Abuashvili et Habib Diallo. Les Lorrains ne sont plus derniers (17e, 8 points) et laissent désormais cet honneur à Auxerre (18e, 7 points). Les Canaris sont eux inquiétants et occupent la 15e place (9 points). Enfin, Lens a facilement disposé de Lorient 3 buts à 0. Odsonne Edouard, Wesley Saïd et Samson Baidoo sont les buteurs. Les Sang et Or continuent leur belle saison pour le moment et sont 3es de Ligue 1 avec 22 points, soit autant que l’OM, deuxième. Lorient est de son côté 16e et donc barragiste.

Aussi, on soulignera le triste match nul et vierge entre Toulouse et Le Havre au Stadium. Un résultat qui convient aux deux formations, respectivement 9e (15 points) et 12e (13 points).