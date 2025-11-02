ICONSPORT_275954_0013

L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

Ligue 102 nov. , 19:09
parHadrien Rivayrand
11e journée de Ligue 1 
Lens - Lorient : 3-0
LOSC - Angers : 1-0
Toulouse - Le Havre : 0-0
Nantes - Metz : 0-2
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC recevait le SCO d’Angers. Les Dogues se devaient de réagir après leur défaite à Nice dans la semaine. 
Le LOSC souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Les hommes de Bruno Genesio sont pourtant très ambitieux en Ligue 1. Dans la semaine, les Dogues ont déçu sur la pelouse de Nice. Le collectif lillois devait donc une réaction à ses supporters. Ce dimanche contre le SCO, Lille aura fait le travail en s’imposant sur le score d’1 but à 0. Mais que ce fut dur pour les Nordistes. Heureusement, Felix Correia trouvera la faille juste avant la pause sur un beau travail d'Ayyoub Bouaddi pour sécuriser le succès lillois. 
Au classement, le LOSC fait une belle opération en pointant à la 4e place (20 points) en attendant le match de l’OL à Brest un peu plus tard. Angers est 13e (10 points). 
Dans les autres rencontres du jour, à noter le succès précieux de Metz 2 buts à 0 sur la pelouse de Nantes grâce à des buts de Giorgi Abuashvili et Habib Diallo. Les Lorrains ne sont plus derniers (17e, 8 points) et laissent désormais cet honneur à Auxerre (18e, 7 points). Les Canaris sont eux inquiétants et occupent la 15e place (9 points). Enfin, Lens a facilement disposé de Lorient 3 buts à 0. Odsonne Edouard, Wesley Saïd et Samson Baidoo sont les buteurs. Les Sang et Or continuent leur belle saison pour le moment et sont 3es de Ligue 1 avec 22 points, soit autant que l’OM, deuxième. Lorient est de son côté 16e et donc barragiste. 
Aussi, on soulignera le triste match nul et vierge entre Toulouse et Le Havre au Stadium. Un résultat qui convient aux deux formations, respectivement 9e (15 points) et 12e (13 points). 
Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
Strasbourg
191161422166
7
O. Lyonnais
191061316124
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Angers SCO
1011245815-7
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

