ICONSPORT_278616_0003

Nantes : Kita attend Noël pour virer Luis Castro

FC Nantes01 déc. , 11:00
parCorentin Facy
0
Battu par Lyon dimanche soir, Nantes est 16e de Ligue 1 à égalité avec le 17e. Uns situation périlleuse qui menace l’entraîneur Luis Castro.
Le début de saison du FC Nantes n’est clairement pas à la hauteur des attentes de la direction. Même si le mercato a été terrible cet été avec les départs de plusieurs joueurs importants à l’instar de Nathan Zézé, Pedro Chirivella ou Moses Simon, les dirigeants des Canaris s’attendaient à voir leur équipe au minimum dans le ventre mou. La situation est plus périlleuse avec une 16e place au bout de 14 journées, à égalité avec Metz, actuel 17e.
La défaite à Lyon, même si elle s’explique aussi par des faits d’arbitrage, n’arrange pas le cas de l’entraîneur portugais Luis Castro, arrivé en provenance de Dunkerque l’été dernier. A en croire les informations de L’Equipe, le technicien de 45 ans n’est pas encore menacé. Autrement dit, un renvoi avant la trêve hivernale n’est pas envisagée par Waldemar et Franck Kita. En revanche, un point sera fait après les deux derniers matchs de Ligue 1 en 2025 face à Lens et Angers.
Si deux défaites supplémentaires venaient à s’ajouter dans le bilan de Luis Castro, alors un limogeage pourrait sérieusement être envisagé. Avec ou sans son entraîneur portugais, Nantes sera en tout cas actif lors du prochain mercato hivernal selon notre confrère Johan Rigaud. « Un point sur la situation du club et la sienne, par ricochet, sera établi à la trêve de Noël, avant un mercato d'hiver où le FCN cherchera à combler ses manques » confirme le journaliste de L’Equipe.

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-NantesL1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes
Une bonne nouvelle pour les supporters nantais, qui regrettent la faiblesse de l’effectif des Canaris depuis le début de la saison. Un constat notamment valable au milieu de terrain, où Luis Castro souffre des absences sur blessure de Louis Leroux ainsi que de son capitaine Francis Coquelin. Le secteur défensif pourrait également être renforcé tandis qu’en attaque, on peut estimer que Nantes est suffisamment fourni sur le papier avec des joueurs tels que Matthis Abline, Mostafa Mohamed ou encore Ignatius Ganago, qui va faire son retour de prêt en décembre après son aventure aux Etats-Unis.
0
Loading