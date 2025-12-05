Uros Radakovic

Nantes humilie sa recrue, « ça fait mal à l’ego »

FC Nantes05 déc. , 20:30
parEric Bethsy
Très vite après sa signature cet été, Uros Radakovic a inquiété le FC Nantes. Le défenseur central n’était pas jugé au niveau et ses dirigeants ont envisagé de s’en débarrasser. Un scénario difficile à encaisser pour le Serbe peu utilisé par l’entraîneur Luis Castro.
Quelques jours ont suffi au FC Nantes pour s’apercevoir de son erreur. Après l’arrivée d’Uros Radakovic cet été, le nouveau coach Luis Castro et son staff technique ont immédiatement estimé que le défenseur central de 31 ans n’était pas au niveau. Ses performances lors des matchs de préparation ont tout de suite inquiété. A tel point que les dirigeants ont envisagé de le pousser vers la sortie avant la fermeture du mercato.
Un scénario difficile à encaisser pour le flop nantais, transparent dans son entretien accordé à Ouest-France. « Pour être honnête, ça n’a pas été facile », a reconnu l’ancien joueur de Sivasspor qui s’est trouvé une bonne excuse pour justifier ses premières prestations chez les Canaris. « Je ne suis jamais très bon en présaison, s’est-il défendu. Dans les pays où je jouais avant, on s’en fiche un peu des matchs amicaux. Ici, non. J'ai mis un peu trop de temps à comprendre cette situation. » Il n’empêche que la saison a débuté et Uros Radakovic n'a pas rassuré son coach. Pas de quoi l’inciter à faire ses valises.

« Si je me sens malheureux quelque part, je pars. Mais je savais que je n’avais pas encore montré ma vraie valeur. Je veux montrer que je mérite d’être ici, a rassuré le Nantais. J’ai toujours été titulaire partout où je suis passé donc cette situation n’est pas facile à accepter, ça fait mal à l’ego, surtout à mon âge. » Autre paramètre peu flatteur, le défenseur central est parfois utilisé à la pointe de l’attaque pour utiliser sa grande taille. « Bien sûr que je préfère jouer en défense, mais si je peux aider l’équipe en tant qu’attaquant, alors je le ferai, que ce soit 1 minute ou 90 », a tempéré le renfort aux quatre apparitions, pour aucune titularisation en Ligue 1.
Loading