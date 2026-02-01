OL : Fonseca se porte garant pour Yaremchuk

L'Olympique Lyonnais a surpris tout le monde en allant chercher Roman Yaremchuk. Le transfert de l'attaquant ukrainien est quasiment bouclé. Il interroge certains supporters au vu des statistiques faméliques du joueur. Mais, le buteur arrive après mûre réflexion.

Sans attaquant de référence pendant la première partie de saison, l' Olympique Lyonnais devrait en posséder deux pour le prix d'un pour finir l'exercice. Après Endrick, l'Ukrainien Roman Yaremchuk est attendu dans le Rhône d'ici lundi. Le joueur de 30 ans possède un beau CV avec un passage à Benfica notamment. L'international aux 65 sélections avec l'Ukraine a beaucoup marqué en Belgique, bien moins avec son club actuel de l'Olympiakos. Cette saison, il n'a pas trouvé la faille en championnat ou en Ligue des champions.

Yaremchuk, une idée de Fonseca

De quoi inquiéter les supporters de l'OL d'autant que l'attaquant ne connait pas du tout la Ligue 1. Cependant, il n'est pas question ici d'un panic buy ou d'un transfert opportuniste. Yaremchuk est dans le viseur des Gones après une réflexion longue et sérieuse avec Paulo Fonseca à la baguette. Le journaliste Alexandre Corboz confirme sur le réseau social X l'importance du technicien portugais dans ce transfert.