Ce flop de l'OL intéresse deux clubs

Actuellement en prêt du côté du Royal Antwerp, Mahamadou Diawara pourrait changer d’effectif en cette fin de mercato hivernal. L’Olympique Lyonnais discute avec deux clubs dans le cadre d’un nouveau prêt avec option d’achat.

« Brøndby s'intéresse à Mahamadou Diawara, de Lyon, pour remplacer Noah Nartey, qui, a été vendu au club français, » écrit le média local ce dimanche. Avec seulement 460 minutes de jeu du côté du Royal Antwerp, Mahamadou Diawara pourrait voir son aventure belge s'écourter. Le joueur prêté par l'Olympique Lyonnais fait l'objet d'un intérêt de deux nouveaux clubs. Le milieu de terrain de 20 ans est suivi par le club danois de Bröndby. Selon le média Tipsbladet, l'actuel troisième de Superligaen est venu aux renseignements pour un prêt avec une option d'achat fixée à 3,5 millions d'euros.

Mahamadou Diawara courtisé en Italie

Mais Bröndby n’est pas seul sur le dossier. Le club italien du Genoa est également sur le coup. Une information également confirmée par Foot Mercato ce dimanche. Le Genoa aimerait également un prêt avec une option d’achat pour le joueur prêté par l’OL. Les Rossoblu entraînés par Daniele De Rossi sont actuellement treizièmes de Serie A. Le club rhodanien aura donc le choix. Mais dans un premier temps, le septuple champion de France devra convaincre le Royal Antwerp de résilier le prêt du joueur peu utilisé depuis le début de saison.

Pour rappel, la formation de Jupiler Pro League détient également une option d’achat pour le milieu de terrain français. Cet été, l’OL avait prêté le joueur en Belgique avec une option fixée à trois millions d’euros et 15% sur une potentielle plus-value dans le futur. Ses dernières minutes de jeu en championnat remontent au 7 décembre dernier face à Genk (27 minutes). Sa dernière titularisation remonte quant à elle au 2 novembre avec seulement 43 minutes de jeu disputées ce jour-là.