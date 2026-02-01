ICONSPORT_282118_0008

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Ligue 101 févr. , 14:20
parNathan Hanini
Composition de l'Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner - Tessmann, Nartey,- Sulc - Endrick, Moreira
Composition du LOSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Mukau, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Correia

Ligue 1

01 février 2026 à 15:00
Olympique Lyonnais
Teye Nartey37'
1
0
Live82'
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
78
ENTRE
C. Verdonk
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
R. Perraud
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
68
ENTRE
M. Sivertsen Broholm
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
N. Mukau
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
68
ENTRE
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
61
N. Mukau
LOSC LilleLOSC Lille
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading