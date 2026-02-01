Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..
que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance
Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...
Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin
Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le LOSC 👊🔴🔵 #OLLOSC