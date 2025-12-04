ICONSPORT_267317_0003

L1 : Le mercato XXL de Nantes menace l'OL

FC Nantes04 déc. , 9:00
parCorentin Facy
A la recherche de renforts offensifs pour le mercato d’hiver, l’OL a coché le nom de Louis Munteanu. L’attaquant roumain de 23 ans est aussi la cible du FC Nantes, qui sera très actif au mois de janvier.
Un peu juste sur le plan offensif, l’Olympique Lyonnais prévoit de recruter cet hiver. Le club rhodanien a trouvé un accord verbal avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick, une recrue de poids qui ne sera peut-être pas la seule. En effet, en cas de départs dans la capitale des Gaules, d’autres renforts ne sont pas à exclure. Dans le secteur offensif, Lyon a coché le nom de Louis Munteanu, avant-centre roumain de 23 ans qui évolue à Cluj.
Auteur d’un but et de cinq passes décisives depuis le début de la saison en championnat, ce jeune attaquant polyvalent plaît à Lyon… mais pas uniquement. En Ligue 1, un autre club le courtise avec assiduité selon les informations relayées par But. Le média nous apprend que le FC Nantes est également un sérieux courtisan de Louis Munteanu. « L’arrivée de Louis Munteanu, attaquant technique et percutant âgé de 23 ans, se rapproche » écrit même le média, pour qui les Canaris sont en pole dans ce dossier alors qu’ils cherchent à renouveler leur secteur offensif au mercato malgré la présence d’Abline et de Mohamed ainsi que le retour de prêt, prévu en décembre, de Ganago.

Un attaquant et un défenseur à Nantes cet hiver ? 

Désireux de se renforcer offensivement mais également défensivement, Nantes a par ailleurs coché le nom d’Ibrahima Cissé, solide défenseur central malien de 24 ans qui évolue en 2e division allemande avec Schalke 04. Des pistes qui ne sont pas encore concrétisées du côté de Nantes, mais qui prouvent que Waldemar et Franck Kita ont l’intention d’être très actifs lors du mercato hivernal. Il faut dire que Nantes a bien besoin de renfort, le pensionnaire de La Beaujoire pointant à une très inquiétante 16e place à égalité de points avec le 17e après 14 journées de Ligue 1. Une série noire qui menace par ailleurs Luis Castro, dont l’avenir sera tranché après les deux derniers matchs de l’année civile 2025.
Derniers commentaires

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

L'OL ne fait pas beaucoup d'effort pour une équipe amateur.Rennes va recevoir les sables et leur laisse la totalité de la recette et prend en charge le coût

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Dembelé doit être ménagé pour qu'il puisse bien récuperer et revenir en bonne forme

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG ne lui a jamais rien demandé à cet âne.Il est totalement incompetent pour un poste quel qu'il soit dans le club,même stadier il n'a pas le niveau

Transfert à 40 ME, Bouaddi arrive au PSG

Si pour une fois c'était vrai,ce serait une bonne nouvelle,un joueur qui peut s"adapter aux schémas de L.E

OM : Denis Bouanga, la folle surprise du mercato ?

il y a le secteur du milieu à améliorer en priorité ! surtout si tu veux pouvoir assumer les premiers rôles en L1. Traoré il va revenir un jour ? gouiri reviendra en 2026 Y'a Vaz et Mmadi. Par contre au milieu , va falloir que l'OM revoie ses plans. O'riley est vraiment trop inconstant, kondogbia on se demande si il peut encore jouer plus de 5 matchs dans la saison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

