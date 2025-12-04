L1 : Le mercato XXL de Nantes menace l'OL

A la recherche de renforts offensifs pour le mercato d’hiver, l’OL a coché le nom de Louis Munteanu. L’attaquant roumain de 23 ans est aussi la cible du FC Nantes, qui sera très actif au mois de janvier.

Un peu juste sur le plan offensif, l’Olympique Lyonnais prévoit de recruter cet hiver. Le club rhodanien a trouvé un accord verbal avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick , une recrue de poids qui ne sera peut-être pas la seule. En effet, en cas de départs dans la capitale des Gaules, d’autres renforts ne sont pas à exclure. Dans le secteur offensif, Lyon a coché le nom de Louis Munteanu, avant-centre roumain de 23 ans qui évolue à Cluj.

Auteur d’un but et de cinq passes décisives depuis le début de la saison en championnat, ce jeune attaquant polyvalent plaît à Lyon… mais pas uniquement. En Ligue 1, un autre club le courtise avec assiduité selon les informations relayées par But. Le média nous apprend que le FC Nantes est également un sérieux courtisan de Louis Munteanu. « L’arrivée de Louis Munteanu, attaquant technique et percutant âgé de 23 ans, se rapproche » écrit même le média, pour qui les Canaris sont en pole dans ce dossier alors qu’ils cherchent à renouveler leur secteur offensif au mercato malgré la présence d’Abline et de Mohamed ainsi que le retour de prêt, prévu en décembre, de Ganago.

Un attaquant et un défenseur à Nantes cet hiver ?

Désireux de se renforcer offensivement mais également défensivement, Nantes a par ailleurs coché le nom d’Ibrahima Cissé, solide défenseur central malien de 24 ans qui évolue en 2e division allemande avec Schalke 04. Des pistes qui ne sont pas encore concrétisées du côté de Nantes, mais qui prouvent que Waldemar et Franck Kita ont l’intention d’être très actifs lors du mercato hivernal. Il faut dire que Nantes a bien besoin de renfort, le pensionnaire de La Beaujoire pointant à une très inquiétante 16e place à égalité de points avec le 17e après 14 journées de Ligue 1. Une série noire qui menace par ailleurs Luis Castro, dont l’avenir sera tranché après les deux derniers matchs de l’année civile 2025.