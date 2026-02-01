ICONSPORT_283297_0301

Nantes refuse une énorme offre de dernière minute

FC Nantes01 févr. , 15:40
parNathan Hanini
0
Le mercato s'agite ces dernières heures. Après avoir bouclé de nombreuses d’arrivées, le FC Nantes subit une offensive de Chelsea pour Tylel Tati. Les Blues n’ont cependant pas encore transmis d’offre officielle. Le FC Nantes n’est pas vendeur
Joueur indispensable du onze du FC Nantes, Tylel Tati reste courtisé. Malgré la mauvaise série de son équipe, le jeune international français U18 garde la cote notamment en Angleterre. Cette saison, Tylel Tati a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues. Malgré les difficultés nantaises en bas de tableau, le jeune défenseur de 18 ans s’est illustré à plusieurs reprises et il est considéré comme un bon prospect. Pour sa première saison avec les professionnels, Tylel Tati a disputé 1652 minutes toutes compétitions confondues. Suspendu ce samedi contre Lorient, le natif de Champigny-sur-Marne attire les convoitises de Chelsea. Les Blues suivent le jeune défenseur nantais, indique le journal l’Equipe ce dimanche.

Chelsea fait le forcing

Le quotidien français précise que le club de Premier League a expliqué vouloir transmettre une offre de 30 millions d’euros dans les prochaines heures pour s’attacher ses services. L’offre contient également un prêt au FC Nantes pour terminer la saison. Néanmoins, Nantes n’est pas très vendeur. « Cette opération a peu de chances d'aboutir, compte tenu notamment des délais d'ici la fin du mercato ce lundi, mais aussi parce que le FC Nantes a repoussé cette première offensive, » précise l’Équipe. Depuis plusieurs mois, le défenseur formé à la Jonelière attire les convoitises du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Et depuis quelques semaines, la Juventus et l'AC Milan sont venus aux renseignements. Pour l'instant, le FC Nantes ne bouge pas. Les Canaris veulent dans un premier temps conserver leur élément pour valider le maintien en Ligue 1. Barragiste, l’octuple champion de France compte six points de retard sur Le Havre.

Lire aussi

Nantes casse le prêt d'une recrue estivaleNantes casse le prêt d'une recrue estivale
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0054
OM

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

ICONSPORT_286592_0004
Ligue 1

Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

ICONSPORT_286587_0015
Liga

Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé

ICONSPORT_283608_0094
PSG

PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani

Fil Info

01 févr. , 16:30
OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà
01 févr. , 16:24
Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
01 févr. , 16:08
Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé
01 févr. , 16:00
PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani
01 févr. , 15:20
Ce flop de l'OL intéresse deux clubs
01 févr. , 15:00
Paris lâche 15 ME pour un espoir de Ligue 1
01 févr. , 14:40
Vitinha au Real, le PSG met les choses au clair
01 févr. , 14:20
Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading