Rudy Matondo

Paris lâche 15 ME pour un espoir de Ligue 1

Paris FC01 févr. , 15:00
parMehdi Lunay
En quête rapide d'un maintien en Ligue 1, le Paris FC reste quand même focalisé sur son développement futur. Le club parisien est en passe de boucler le transfert du jeune talent auxerrois Rudy Matondo (17 ans).
Comme attendu, les périodes de mercato sont largement animées par le Paris FC. Le promu parisien a été très actif en janvier avec les transferts de Marshall Munetsi, Luca Koleosho ou récemment Diego Coppola. Seulement 13e de Ligue 1, le nouvel ambitieux du football français doit se renforcer pour assurer un maintien tranquille en fin de saison. Néanmoins, avec Red Bull en coulisses, la filière jeunes est déjà chouchoutée. Il faut mettre la main sur les talents de demain dès que possible pour faire du Paris FC une grosse écurie à terme.

Rudy Matondo va signer au Paris FC

Dans cette optique, le milieu d'Auxerre Rudy Matondo est dans le viseur cet hiver. Le milieu de terrain âgé de 17 ans a fait ses débuts en Ligue 1 en avril 2025. Utilisé 17 fois toutes compétitions confondues cette saison, il va être transféré à Paris d'ici la fin du mercato hivernal. L'AJA et le PFC ont trouvé un accord selon les informations de FootMercato. Les Parisiens vont investir énormément d'argent sur le jeune homme.
Le transfert va coûter 15 millions d'euros bonus compris. Une somme énorme malgré le potentiel reconnu de Matondo, international avec l'Equipe de France U18. Ce sera un retour aux sources pour le milieu de terrain, originaire de l'Essonne et natif d'Evry-Courcouronnes. Auxerre fait une excellente opération sur le plan financier mais pas vraiment sportivement. C'est une perte majeure pour un club qui végète actuellement à la 17e place du classement. Le frère du Strasbourgeois Rabby Nzingoula (prêté à Nuremberg) peut faire du Paris FC un candidat sérieux à l'Europe dès la saison prochaine.
R. Matondo

R. Matondo

FranceFrance Âge 17 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading