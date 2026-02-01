Paris lâche 15 ME pour un espoir de Ligue 1

En quête rapide d'un maintien en Ligue 1, le Paris FC reste quand même focalisé sur son développement futur. Le club parisien est en passe de boucler le transfert du jeune talent auxerrois Rudy Matondo (17 ans).

Comme attendu, les périodes de mercato sont largement animées par le Paris FC . Le promu parisien a été très actif en janvier avec les transferts de Marshall Munetsi, Luca Koleosho ou récemment Diego Coppola. Seulement 13e de Ligue 1, le nouvel ambitieux du football français doit se renforcer pour assurer un maintien tranquille en fin de saison. Néanmoins, avec Red Bull en coulisses, la filière jeunes est déjà chouchoutée. Il faut mettre la main sur les talents de demain dès que possible pour faire du Paris FC une grosse écurie à terme.

Rudy Matondo va signer au Paris FC

FootMercato. Les Parisiens vont investir énormément d'argent sur le jeune homme. Dans cette optique, le milieu d'Auxerre Rudy Matondo est dans le viseur cet hiver. Le milieu de terrain âgé de 17 ans a fait ses débuts en Ligue 1 en avril 2025. Utilisé 17 fois toutes compétitions confondues cette saison, il va être transféré à Paris d'ici la fin du mercato hivernal. L'AJA et le PFC ont trouvé un accord selon les informations de. Les Parisiens vont investir énormément d'argent sur le jeune homme.

Le transfert va coûter 15 millions d'euros bonus compris. Une somme énorme malgré le potentiel reconnu de Matondo, international avec l'Equipe de France U18. Ce sera un retour aux sources pour le milieu de terrain, originaire de l'Essonne et natif d'Evry-Courcouronnes. Auxerre fait une excellente opération sur le plan financier mais pas vraiment sportivement. C'est une perte majeure pour un club qui végète actuellement à la 17e place du classement. Le frère du Strasbourgeois Rabby Nzingoula (prêté à Nuremberg) peut faire du Paris FC un candidat sérieux à l'Europe dès la saison prochaine.