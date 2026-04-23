Vahid

Nantes : Halilhodžić l'avoue, la VAR le rend fou

FC Nantes23 avr. , 10:20
parHadrien Rivayrand
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Ce mercredi, le FC Nantes s’est incliné en Ligue 1 face au PSG. Les Canaris sont quasiment relégués. De quoi rendre Vahid Halilhodžić très triste.
Le FC Nantes va certainement quitter la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Alors qu’il reste quatre rencontres à disputer, les Canaris sont 17es avec cinq points de retard sur l’AJ Auxerre, barragiste. Ce mercredi, le FC Nantes était en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. Les pensionnaires de la Beaujoire savaient que cette rencontre allait être compliquée. Vahid Halilhodžić, venu à Nantes dans le but de sauver le club, a du mal à accepter ce qui se passe sur les bords de la Loire.

Halilhodžić plus triste que jamais 

Au sortir de la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur nantais a notamment avoué à la presse qu’il pensait être… maudit, notamment après deux décisions VAR défavorables à son équipe : « Tout est contre nous ! Les contres favorables, les ballons qui arrivent comme ça… C’est vraiment difficile. Le match contre Brest a laissé des traces, les joueurs étaient très déçus, il y a eu un tel sentiment d’injustice…
Une victoire aurait pu nous donner un peu d’espoir pour le maintien. Tout est contre nous, ça se joue au millimètre mais en notre défaveur. Après, je le répète, on ne peut pas se prendre pour quelqu’un d’autre, on a joué un monstre même si on ne prépare jamais un match pour le perdre. Depuis mon arrivée, tout est vraiment contre nous, peut-être que je suis maudit. En tout cas, je suis très triste. Voir le FC Nantes dans cette position, ça fait mal. Je suis venu pour essayer de réaliser cet exploit. Je ne regrette pas d’être venu, c’est mon club et j’y suis très attaché. »

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Le week-end prochain en Ligue 1, un match particulier face à Rennes sera au programme pour les Canaris. L’occasion de tenter un coup pour se redonner un peu d’espoir dans la course au maintien, ou au contraire de sombrer et commencer à préparer la prochaine saison en Ligue 2. Suspendu, Vahid Halilhodžić ne pourra pas accompagner ses hommes en Bretagne, ce qu’il juge plus injuste que jamais.
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Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

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Mouarf !

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Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

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t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

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Ah oui quand même... Les fameux juges rouges ?!?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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