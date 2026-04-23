Nantes : Halilhodžić l'avoue, la VAR le rend fou

Ce mercredi, le FC Nantes s’est incliné en Ligue 1 face au PSG. Les Canaris sont quasiment relégués. De quoi rendre Vahid Halilhodžić très triste.

Le FC Nantes va certainement quitter la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Alors qu’il reste quatre rencontres à disputer, les Canaris sont 17es avec cinq points de retard sur l’AJ Auxerre, barragiste. Ce mercredi, le FC Nantes était en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. Les pensionnaires de la Beaujoire savaient que cette rencontre allait être compliquée. Vahid Halilhodžić, venu à Nantes dans le but de sauver le club, a du mal à accepter ce qui se passe sur les bords de la Loire.

Halilhodžić plus triste que jamais

Au sortir de la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur nantais a notamment avoué à la presse qu’il pensait être… maudit, notamment après deux décisions VAR défavorables à son équipe : « Tout est contre nous ! Les contres favorables, les ballons qui arrivent comme ça… C’est vraiment difficile. Le match contre Brest a laissé des traces, les joueurs étaient très déçus, il y a eu un tel sentiment d’injustice…

Une victoire aurait pu nous donner un peu d’espoir pour le maintien. Tout est contre nous, ça se joue au millimètre mais en notre défaveur. Après, je le répète, on ne peut pas se prendre pour quelqu’un d’autre, on a joué un monstre même si on ne prépare jamais un match pour le perdre. Depuis mon arrivée, tout est vraiment contre nous, peut-être que je suis maudit. En tout cas, je suis très triste. Voir le FC Nantes dans cette position, ça fait mal. Je suis venu pour essayer de réaliser cet exploit. Je ne regrette pas d’être venu, c’est mon club et j’y suis très attaché. »

Le week-end prochain en Ligue 1, un match particulier face à Rennes sera au programme pour les Canaris. L’occasion de tenter un coup pour se redonner un peu d’espoir dans la course au maintien, ou au contraire de sombrer et commencer à préparer la prochaine saison en Ligue 2. Suspendu, Vahid Halilhodžić ne pourra pas accompagner ses hommes en Bretagne, ce qu’il juge plus injuste que jamais.