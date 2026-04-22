Le PSG pousse Nantes vers la L2
PSG-Nantes : Paris reprend ses distance

Le PSG pousse Nantes en L2 et repousse Lens à 4 points

Ligue 122 avr. , 20:54
parClaude Dautel
0
Après son faux pas contre l'OL, le PSG ne s'est pas raté contre Nantes en s'imposant 3-0 avec un doublé de Kvaratskhelia. Paris reprendre 4 points d'avance sur Lens, et Nantes reste planté en bas du classement.
Le Paris Saint-Germain avait perdu un joker dimanche contre Lyon, et Luis Enrique ne s'y est pas trompé en alignant ce mercredi soir au Parc des Princes la grosse équipe face à une pauvre formation nantaise qui a de plus en plus de mal à croire au maintien. Et comme en plus la VAR n'était pas de son côté, les Canaris ont vite été derrière au score (2-0) à la pause, et n'ont même pas eu l'occasion d'espérer en seconde période puisque Kvaratskhelia a marqué le troisième but parisien, son deuxième à titre personnel, juste après la pause. Avec cette nette victoire, le PSG compte de nouveau quatre longueurs d'avance sur le RC Lens, et a donc retrouvé son joker avant d'aller à Angers le week-end prochain. Pour le FC Nantes, la situation est clairement critique, l'équipe de Coach Vahid étant plantée à cinq points d'Auxerre, alors qu'il ne reste plus que quatre journées de championnat dont un déplacement dimanche prochain à Rennes.

Ligue 1

22 avril 2026 à 19:00
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia13'Doue37'Kvaratskhelia50'
3
0
Match terminé
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
80
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
M. Abline
NantesNantes
Remplacement
79
ENTRE
C. Collins Awaziem
NantesNantes
SORT
M. Acapandié
NantesNantes
Remplacement
73
ENTRE
B. Deuff
NantesNantes
SORT
J. Lepenant
NantesNantes
Remplacement
65
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
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à Marseille sa à toujours était comme ça te ce seras toujours comme ça il y avais il y auras des fumigenes la flp comprend pas sa ça fait partie de l'embiance les fumigénes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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