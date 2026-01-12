Nantes enchaine avec un milieu de Serie A

Le FC Nantes est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato hivernal. Les Canaris ciblent désormais le recrutement d’un nouveau milieu de terrain.

Le FC Nantes va légèrement mieux en ce début d’année 2026, mais l’équilibre reste très fragile. Ce dimanche, les pensionnaires de La Beaujoire ont d’ailleurs connu une élimination frustrante en Coupe de France face à l'OGC Nice. Consciente des difficultés persistantes, la direction nantaise sait que des renforts devront rapidement arriver afin de mettre toutes les chances de son côté pour assurer le maintien en Ligue 1. Dans les prochaines heures, le club devrait ainsi enregistrer l’arrivée d’un nouveau joueur au milieu de terrain.

Un nouveau milieu de terrain bientôt à Nantes ?

Selon les informations de Nicolò Schira, Nantes a en effet entamé des discussions avec Lecce afin de tenter de recruter le milieu de terrain Mohamed Kaba sous la forme d’un prêt avec option d’achat, laquelle deviendrait obligatoire en cas de maintien du club en Ligue 1.

Le joueur franco-guinéen est sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2027 et représente donc une opportunité intéressante sur le marché des transferts. D’autant plus que Kaba connaît déjà bien le football français, pour avoir évolué sous les couleurs de Valenciennes entre 2021 et 2023.

À 24 ans, il pourrait se voir offrir une nouvelle opportunité de s’imposer en France, qui plus est au sein d’un club historique désireux d’assurer son maintien le plus rapidement possible. Le FC Nantes se montre très actif cet hiver et entend envoyer un message clair à la concurrence en Ligue 1.

Il faudra compter sur les Canaris pour réaliser une belle seconde partie de saison, d’autant plus que Nantes n’a désormais plus que le championnat à disputer après son élimination en Coupe de France. En Ligue 1, les hommes d’Ahmed Kantari ont récemment créé la surprise en faisant tomber l’OM sur la pelouse du Stade Vélodrome. Et ce n'est pas rien.