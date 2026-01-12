Six recrues cet hiver, Nantes vise encore du lourd

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Machado, Cabella, Ganago (retour de prêt) et Sissoko, Nantes espère encore faire venir deux joueurs supplémentaires d’ici la fin du mois de janvier.

Le FC Nantes est sans conteste le club le plus actif de Ligue 1 sur ce mercato hivernal pour le moment. Il faut dire que la situation l’exigeait puisque les Canaris étaient 17es du championnat avant leur déplacement à Marseille le week-end dernier. Le succès au Vélodrome a permis à l’équipe d’Ahmed Kantari de doubler Auxerre et de remonter au 16e rang, mais tout reste encore fragile. Pour consolider cette dynamique positive qui débute tout juste, Nantes souhaite se renforcer massivement lors de ce mois de janvier.

Dever Machado et Rémy Cabella ont déjà signé à Nantes tandis que Ignatius Ganago est revenu de son prêt en provenance des Etats-Unis. Un quatrième renfort est en approche en la personne d’Ibrahima Sissoko, qui va bientôt s’engager en faveur de Bochum. Mais selon les échos du journal Ouest France, la direction nantaise ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Waldemar Kita et Ahmed Kantari souhaitent encore faire venir au moins deux joueurs d’ici la fin du mois de janvier. Les postes ciblés sont connus puisque le média explique que Nantes cherche à compléter son mercato avec les arrivées d’un ailier droit et d’un défenseur central.

Sur ces deux postes, plusieurs pistes ont été ouvertes ces derniers jours mais aucune n’a abouti pour le moment. Samuel Gigot et Zakaria Aboukhlal ont notamment tenu la corde, sans que les transferts puissent finalement être conclus. Sans agir dans l’urgence mais avec une réelle volonté de se renforcer, Nantes espère pouvoir trouver chaussure à son pied dans les deux semaines à venir afin de faire grimper à six le nombre total de recrues sur ce marché des transferts hivernal. Pour le plus grand plaisir d’Ahmed Kantari, qui a rapidement pris de son côté la décision d’écarter les joueurs prêtés par Nantes et qui n’entrent donc pas dans son projet à moyen terme comme l’avaient d’ailleurs prouvé ses choix à Marseille avec de nombreux joueurs hors du groupe.