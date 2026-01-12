ICONSPORT_282081_0143

Six recrues cet hiver, Nantes vise encore du lourd

FC Nantes12 janv. , 11:40
parCorentin Facy
0
Après avoir déjà bouclé les arrivées de Machado, Cabella, Ganago (retour de prêt) et Sissoko, Nantes espère encore faire venir deux joueurs supplémentaires d’ici la fin du mois de janvier.
Le FC Nantes est sans conteste le club le plus actif de Ligue 1 sur ce mercato hivernal pour le moment. Il faut dire que la situation l’exigeait puisque les Canaris étaient 17es du championnat avant leur déplacement à Marseille le week-end dernier. Le succès au Vélodrome a permis à l’équipe d’Ahmed Kantari de doubler Auxerre et de remonter au 16e rang, mais tout reste encore fragile. Pour consolider cette dynamique positive qui débute tout juste, Nantes souhaite se renforcer massivement lors de ce mois de janvier.
Dever Machado et Rémy Cabella ont déjà signé à Nantes tandis que Ignatius Ganago est revenu de son prêt en provenance des Etats-Unis. Un quatrième renfort est en approche en la personne d’Ibrahima Sissoko, qui va bientôt s’engager en faveur de Bochum. Mais selon les échos du journal Ouest France, la direction nantaise ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Waldemar Kita et Ahmed Kantari souhaitent encore faire venir au moins deux joueurs d’ici la fin du mois de janvier. Les postes ciblés sont connus puisque le média explique que Nantes cherche à compléter son mercato avec les arrivées d’un ailier droit et d’un défenseur central.

Lire aussi

Nantes : Le mercato prend feu avec un milieu internationalNantes : Le mercato prend feu avec un milieu international
Sur ces deux postes, plusieurs pistes ont été ouvertes ces derniers jours mais aucune n’a abouti pour le moment. Samuel Gigot et Zakaria Aboukhlal ont notamment tenu la corde, sans que les transferts puissent finalement être conclus. Sans agir dans l’urgence mais avec une réelle volonté de se renforcer, Nantes espère pouvoir trouver chaussure à son pied dans les deux semaines à venir afin de faire grimper à six le nombre total de recrues sur ce marché des transferts hivernal. Pour le plus grand plaisir d’Ahmed Kantari, qui a rapidement pris de son côté la décision d’écarter les joueurs prêtés par Nantes et qui n’entrent donc pas dans son projet à moyen terme comme l’avaient d’ailleurs prouvé ses choix à Marseille avec de nombreux joueurs hors du groupe.
0
Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

