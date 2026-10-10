Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit

FC Nantes
parEric Bethsy
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Toujours en période d’adaptation à l’AS Monaco, Matthis Abline s’épanouit sur le Rocher. L’attaquant monégasque savoure la lutte en haut de tableau, après plusieurs saisons à jouer le maintien au FC Nantes.
L’actualité du FC Nantes n’a pas l’air d’affecter Matthis Abline. Transféré à l’AS Monaco cet été, l’ancien Nantais n’est pas vraiment peiné par les difficultés des Canaris en Ligue 2. Ni par les craintes concernant la vente du club. La preuve, le Monégasque s’est permis de balancer un tacle gratuit à son ancienne équipe. L’attaquant formé à Rennes se dit soulagé de ne plus avoir à jouer le maintien du côté de la Beaujoire.

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« C'est vrai que c'est une ambiance de travail qui est différente, a comparé Matthis Abline en conférence de presse. C'est autre chose, ça fait du bien mentalement de pouvoir jouer autre chose que le maintien. C'était vraiment ce que je voulais après l'étape Nantes. Je suis vraiment super content d'être ici. » Le néo-Monégasque n’a pourtant pas connu des débuts parfaits sur le Rocher. « C'est vrai que j'ai eu un début de saison assez mitigé », a-t-il reconnu sans se mettre la pression au sujet de son compteur bloqué à zéro but cette saison.
« Non, pour moi, le plus important pour un attaquant, c'est de se créer des occasions, d'être dans le vrai. Aujourd'hui, je pense que je suis dans le vrai. Je ne fais vraiment pas une fixette là-dessus. Je ne me dis pas absolument qu'il faut que je marque. Je sais que si je suis le plus performant, je vais me créer des occasions. Et si j'ai des occasions, elle peut finir au fond. Donc non, ce n'est pas forcément aujourd'hui ce mécanisme. Je suis assez tranquille là-dessus », a calmé Matthis Abline, également débarrassé de la pression du public nantais.
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Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Oui

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Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

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Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

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Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

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