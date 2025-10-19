LOSC Giroud

L1 : Le LOSC ne lâche pas les leaders

Ligue 1 19 oct.
parAlexis Rose
0
8e journée de Ligue 1 :
Stade de La Beaujoire.
FC Nantes - Lille OSC : 0-2.
Buts : Haraldsson (8e) et Igamane (89e) pour le LOSC.
Grâce à deux buts en début et en fin de match, le Lille OSC a dominé le FC Nantes (2-0) pour remonter aux portes du Top 5 de la Ligue 1.
Dans l’obligation de faire un bon résultat à Nantes pour suivre le rythme des leaders du championnat, Lille débutait parfaitement sa rencontre. Profitant d’une relance nantaise mal maîtrisée par Awaziem et Tabibou dans l’axe, Correia envoyait le ballon dans la surface à Giroud, qui remisait en pivot sur Haraldsson, qui trompait lui Lopes d’un plat du pied croisé (0-1 à la 8e).

Suite à cette ouverture du score des Dogues, les Canaris réagissaient avec Abline, qui trouvait la barre transversale après un joli arrêt d’Ozer (19e). Lille se montrait ensuite dangereux avec Haraldsson, qui trouvait le poteau (32e), puis avec Fernandez-Pardo, qui butait sur Lopes à bout portant sur corner (40e). Juste avant la pause, Abline était tout proche d’égaliser pour le FCN, mais sa reprise acrobatique trouvait une nouvelle fois la barre (45e). Au grand dam des supporters nantais, qui voyaient leur équipe rentrer aux vestiaires sur un score négatif (0-1).
Au retour de la pause, la rencontre restait animée. Perraud allumait la première mèche mais manquait le cadre (56e), puis Lopes réalisait un sacré arrêt face à Fernandez-Pardo (71e). En fin de match, Abline donnait des sueurs froides à la défense lilloise (84e), mais c'est finalement l'entrant Igamane qui tuait le suspense pour de bon en éliminant deux défenseurs nantais avec un contre favorable avant de tirer de manière victorieuse dans les filets de Lopes (0-2 à la 89e).
Grâce à cette première victoire en championnat depuis la mi-septembre, le LOSC de Bruno Genesio remonte à la sixième place du classement, et revient à deux petites longueurs du podium. De son côté, le FCN de Luis Castro, qui n’a gagné qu’un seul match depuis le début de la saison, est quinzième avec six points, juste devant la zone rouge...

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

