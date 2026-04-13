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Nantes cherche déjà son entraîneur pour la Ligue 2

FC Nantes13 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Incapable de battre Auxerre samedi soir (0-0), Nantes est toujours dans une situation très inconfortable dans la course au maintien. Waldemar Kita semble doucement accepter l’idée d’une relégation en Ligue 2.
17e de Ligue 1, le FC Nantes avait une formidable occasion de revenir à seulement deux points de l’AJ Auxerre, actuel barragiste, ce week-end. Les Canaris étaient en déplacement à l’Abbé Deschamps pour ce qui ressemblait à une première finale pour le maintien. Les coéquipiers de Matthis Abline, peu inspirés en Bourgogne malgré de bonnes intentions, n’ont pas réussi à faire mieux que 0-0. Un statu quo qui profite à l’AJA, qui reste barragiste avec cinq points d’avance sur Nantes à cinq journées de la fin (six pour Nantes qui compte un match de plus à jouer).
Cela commence à sentir mauvais pour le pensionnaire de la Beaujoire, qui doit en plus composer avec un calendrier très difficile en cette fin de saison. Nantes doit encore affronter le PSG, l’OM ou encore Lens. De quoi limiter les espoirs de la direction, qui commence à accepter l’idée d’une relégation comme l’a avoué David Phelippeau, spécialiste du FC Nantes pour Ouest-France, interrogé par France Bleu.
« Mathématiquement c'est possible, mais il faut que cette équipe gagne quatre matches, soit autant que depuis le début de la saison. Contrairement à Metz, contre Auxerre on a vu des joueurs qui n'ont pas renoncé et abdiqué, mais ils ont un gros gros problème offensif. Au club, on veut y croire. S'il y avait eu défaite, à Auxerre, les carottes étaient cuites » analyse le spécialiste du FC Nantes avant de conclure.

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« En cas de défaite à Auxerre, la direction basculait totalement sur la préparation de la Ligue 2. Mais avec ce nul, on reste dans un entre-deux. Il n'empêche, en coulisse, on commence déjà à réfléchir à l'entraîneur qui dirigera ce club l'an prochain, sachant que Vahid Halilhodžić n'ira pas au delà de son contrat qui se termine en juin » a glissé David Phelippeau, avouant qu’en interne, on se faisait néanmoins peu d’illusions sur les chances de se maintenir en Ligue 1 au vu du retard au classement et du calendrier très difficile qui attend les Nantais. La question est maintenant de savoir qui sera le prochain entraîneur à relever le très exigeant et difficile défi nantais… probablement en Ligue 2, cette fois-ci.
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OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

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Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Désolé j'avais pas vu que Dieng était en tong ... Bref, comme d'habitude, tu crashes ton fiel sans avoir regardé le match car sinon tu verrais que Lorient a drôlement tenté pour un adversaire "en tong" ...

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Vla le rageux... Comme le dit Sergio, envoies donc ton CV, on verra si tu fera mieux que Fonseca. C'est beau de déverser sa haine devant son écran de PC.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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