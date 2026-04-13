Nantes cherche déjà son entraîneur pour la Ligue 2

Incapable de battre Auxerre samedi soir (0-0), Nantes est toujours dans une situation très inconfortable dans la course au maintien. Waldemar Kita semble doucement accepter l’idée d’une relégation en Ligue 2.

17e de Ligue 1 , le FC Nantes avait une formidable occasion de revenir à seulement deux points de l’AJ Auxerre, actuel barragiste, ce week-end. Les Canaris étaient en déplacement à l’Abbé Deschamps pour ce qui ressemblait à une première finale pour le maintien. Les coéquipiers de Matthis Abline, peu inspirés en Bourgogne malgré de bonnes intentions, n’ont pas réussi à faire mieux que 0-0. Un statu quo qui profite à l’AJA , qui reste barragiste avec cinq points d’avance sur Nantes à cinq journées de la fin (six pour Nantes qui compte un match de plus à jouer).

Cela commence à sentir mauvais pour le pensionnaire de la Beaujoire, qui doit en plus composer avec un calendrier très difficile en cette fin de saison. Nantes doit encore affronter le PSG, l’OM ou encore Lens. De quoi limiter les espoirs de la direction, qui commence à accepter l’idée d’une relégation comme l’a avoué David Phelippeau, spécialiste du FC Nantes pour Ouest-France, interrogé par France Bleu.

« Mathématiquement c'est possible, mais il faut que cette équipe gagne quatre matches, soit autant que depuis le début de la saison. Contrairement à Metz, contre Auxerre on a vu des joueurs qui n'ont pas renoncé et abdiqué, mais ils ont un gros gros problème offensif. Au club, on veut y croire. S'il y avait eu défaite, à Auxerre, les carottes étaient cuites » analyse le spécialiste du FC Nantes avant de conclure.

« En cas de défaite à Auxerre, la direction basculait totalement sur la préparation de la Ligue 2. Mais avec ce nul, on reste dans un entre-deux. Il n'empêche, en coulisse, on commence déjà à réfléchir à l'entraîneur qui dirigera ce club l'an prochain, sachant que Vahid Halilhodžić n'ira pas au delà de son contrat qui se termine en juin » a glissé David Phelippeau, avouant qu’en interne, on se faisait néanmoins peu d’illusions sur les chances de se maintenir en Ligue 1 au vu du retard au classement et du calendrier très difficile qui attend les Nantais. La question est maintenant de savoir qui sera le prochain entraîneur à relever le très exigeant et difficile défi nantais… probablement en Ligue 2, cette fois-ci.