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Waldemar Kita

Nantes en Ligue 2, Kita ne lâchera pas son « jouet »

FC Nantes12 avr. , 10:30
parMehdi Lunay
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Accroché à Auxerre, le FC Nantes fonce droit en Ligue 2. Une claque terrible pour les supporters qui espèrent secrètement que cela va pousser le clan Kita vers la sortie. Mais, ce scénario apparaît fort peu crédible.
Cuits, cuits, cuits, les Canaris sont cuits. Le refrain est connu, il n'a jamais autant fonctionné pour le FC Nantes. L'octuple champion de France se dirige vers la Ligue 2 après son match nul à Auxerre 0-0 samedi soir. 17e, le FCN ne compte que 19 points avec 6 matchs restants à disputer et un programme difficile (PSG, OM, Lens et Rennes notamment). Un échec cuisant pour Waldemar Kita qui a utilisé trois entraîneurs différents dans une saison chaotique. Beaucoup de supporters nantais espèrent que cette descente va acter la fin de l'ère Kita au sein de leur club préféré.

Waldemar Kita ne lâchera pas Nantes

Propriétaire du FC Nantes depuis 2008, l'homme d'affaires franco-polonais pourrait être tenté de vendre le club avec le problème des droits TV. Cependant, cela n'en prend pas le chemin selon le journaliste de RTL Philippe Audouin. « Ils n’ont pas envie de se séparer du club en Ligue 2, que deviendrait Franck Kita s’il n’y avait plus le FC Nantes ? Et puis Waldemar Kita adore le foot et c’est quelqu’un de très narcissique, de mégalo. Il ne veut pas se passer du foot, c’est pour ça qu’il est là 18 ans après avoir racheté le club, après avoir passé 4 ans en Ligue 2. Il y tient, c’est son jouet », a t-il lâché.
J'ai vraiment les compétences pour entraîner
- Waldemar Kita
Pour Dave Appadoo, il n'y aura même pas de remise en question de Kita cet été. « Il est persuadé de connaître le foot mieux que n’importe qui. Pour l’anecdote, je l’avais interviewé il y a quelques années dans ses bureaux parisiens. Très sérieusement, il m’a dit « Vous savez, j’ai vraiment les compétences pour entraîner. Je saurais le faire mieux que les autres, c’est juste que je suis président. J’ai des idées, je saurais comment faire ». Derrière, des gens qui le connaissent m’ont expliqué que s’il mange dans un resto étoilé, il est capable d’aller voir le chef pour lui dire comment faire le plat », a expliqué le journaliste de France Football dans RTL Foot.
Même si une page sombre du FC Nantes va s'écrire avec une future relégation en Ligue 2, le règne de Waldemar Kita n'est donc pas prêt de s'arrêter en Loire-Atlantique.
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Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

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Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

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combien de match chez nous?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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