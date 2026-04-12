L'enfer attend le FC Nantes, et c'est une bonne chose

Le FC Nantes n’y arrive pas. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont enchaîné un nouveau 0-0 ce samedi à Auxerre, une semaine après le même résultat à Metz. Les Canaris n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 22 février dernier.

Le FC Nantes n’avance plus en Ligue 1. L’octuple champion n’a pris que deux petits points sur les cinq derniers matchs. Les Canaris restent coincés à la 17e place du championnat et comptent désormais cinq points de retard sur l’AJ Auxerre, barragiste, et huit sur l’OGC Nice, premier club non relégable. Le club de Loire-Atlantique a nommé, il y a quelques semaines, Vahid Halilhodzic. Un troisième entraîneur cette saison après Luis Castro et Ahmed Kantari pour Nantes qui n’a plus beaucoup de temps pour se sauver. Les Jaune et Vert n'ont remporté que quatre rencontres cette saison.

Nantes se dirige vers la Ligue 2

Au micro de l’After Foot, Maxime Chanot estime qu’une descente sera bénéfique dans un certain sens aux Canaris. « Aujourd’hui, c’est l’efficacité et en règle générale, surtout quand il s’agit de marquer des buts. Mais quand tu vois le calendrier des Nantais d'ici à la fin de la saison. Moi, j'ai bien peur qu’aujourd’hui, ils aient signé vraiment leur descente en Ligue 2. C’est malheureux, mais quand tu vois actuellement aussi la qualité de l’effectif, intrinsèquement parlant, mais je pense qu’il y a eu des erreurs qui ont été faites dès le mercato d’été. Vahid Halilhodzic qui arrive pour faire le pompier de service, mais tu vois que ça ne fonctionne pas. Mais c’est vrai que pour revenir plus globalement à ce FC Nantes, je ne sais pas si ce n’est pas, peut-être la meilleure des choses qui peut leur arriver, c’est de descendre en Ligue 2 et de repartir vraiment de zéro, » a-t-il déclaré. En cette fin de saison, l’octuple champion de France ne possède pas un calendrier facile. Les hommes de Vahid Halilhodzic devront encore se déplacer à Rennes, à Lens ou encore recevoir l’Olympique de Marseille.