Nantes : C'est fait, une 5e recrue débarque

Au milieu d'une situation particulièrement urgente et critique, le FC Nantes est parvenu à mettre la main sur Mohamed Kaba, le milieu défensif de l'US Lecce. Le natif d'Orléans débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Une fois encore, le FC Nantes traverse une saison extrêmement inquiétante. Après avoir passé plusieurs années à flirter avec la zone rouge, les Canaris sont plus proches que jamais de descendre en Ligue 2. Le choix de donner les clés du camion à Luis Castro n'a pas été payant, étant donné qu'il n'a pas pu bénéficier d'un mercato de qualité pendant l'été, tandis que celui d'Ahmed Kantari pour le remplacer n'est guère plus convaincant.

Avec seulement 3 victoires en Ligue 1 depuis le début de la saison, Nantes occupe la 16e place, synonyme de barrages en fin de saison, avec seulement deux petits points d'avance sur les deux derniers du classement. Pour tenter de redynamiser l'effectif, la direction a déjà recruté quatre joueurs, alors qu'un cinquième va bientôt faire son arrivée.

Nantes se renforce encore

Sky Italia confirme ce mercredi que Mohamed Kaba est sur le point de s'engager avec le FC Nantes. Le milieu de terrain défensif de l'US Lecce, âgé de 24 ans et auteur de 15 matchs de Serie A cette saison, va débarquer dans la cité des Ducs sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Comme l'indique Gianluca Di Marzio, les Canaris devront débourser 4 millions d'euros pour obtenir le transfert du natif d'Orléans.

Mohamed Kaba faisait l'objet d'une attention particulière du FC Nantes depuis plusieurs jours, lequel avait fait de l'ancien Valenciennois l'une de ses priorités pour cet hiver. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Lecce, il va quitter un club qui se trouve aussi dans une situation périlleuse (17e de Serie A).