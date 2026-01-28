ICONSPORT_281207_0203
Mohamed Kaba

Nantes : C'est fait, une 5e recrue débarque

FC Nantes28 janv. , 17:20
parQuentin Mallet
0
Au milieu d'une situation particulièrement urgente et critique, le FC Nantes est parvenu à mettre la main sur Mohamed Kaba, le milieu défensif de l'US Lecce. Le natif d'Orléans débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat.
Une fois encore, le FC Nantes traverse une saison extrêmement inquiétante. Après avoir passé plusieurs années à flirter avec la zone rouge, les Canaris sont plus proches que jamais de descendre en Ligue 2. Le choix de donner les clés du camion à Luis Castro n'a pas été payant, étant donné qu'il n'a pas pu bénéficier d'un mercato de qualité pendant l'été, tandis que celui d'Ahmed Kantari pour le remplacer n'est guère plus convaincant.
Avec seulement 3 victoires en Ligue 1 depuis le début de la saison, Nantes occupe la 16e place, synonyme de barrages en fin de saison, avec seulement deux petits points d'avance sur les deux derniers du classement. Pour tenter de redynamiser l'effectif, la direction a déjà recruté quatre joueurs, alors qu'un cinquième va bientôt faire son arrivée.

Nantes se renforce encore

Sky Italia confirme ce mercredi que Mohamed Kaba est sur le point de s'engager avec le FC Nantes. Le milieu de terrain défensif de l'US Lecce, âgé de 24 ans et auteur de 15 matchs de Serie A cette saison, va débarquer dans la cité des Ducs sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Comme l'indique Gianluca Di Marzio, les Canaris devront débourser 4 millions d'euros pour obtenir le transfert du natif d'Orléans.
Mohamed Kaba faisait l'objet d'une attention particulière du FC Nantes depuis plusieurs jours, lequel avait fait de l'ancien Valenciennois l'une de ses priorités pour cet hiver. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Lecce, il va quitter un club qui se trouve aussi dans une situation périlleuse (17e de Serie A).
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading