CAN : Maroc-Sénégal, des sanctions inédites vont tomber

Après les incidents de la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal (0-1, ap), la Confédération Africaine de Football mène l’enquête avant de prononcer son verdict. Compte tenu de la gravité des faits, l’instance risque de frapper fort.

Le Maroc et le Sénégal seront bientôt fixés. Dix jours après la dernière rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 , les deux finalistes font toujours l’objet d’une enquête. La Confédération Africaine de Football (CAF) étudie les incidents du match notamment perturbé par la sortie des Sénégalais qui, mécontents du penalty accordé aux Lions de l’Atlas à la fin du temps réglementaire, avaient quitté la pelouse en guise de protestation.

Dans un communiqué officiel, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a donc annoncé qu’elle avait « comparu, ce mardi 27 janvier 2026, devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) ». On apprend également que son sélectionneur Pape Thiaw, coupable d’avoir incité ses hommes à sortir du terrain, « ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense ». Le Sénégal espère éviter le pire lors du verdict de la CAF qui « notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit heures (à partir de mardi, ndlr) ».

De lourdes sanctions à prévoir

L’annonce tant attendue est donc imminente. Mais en attendant, une tendance se dessine si l’on en croit le journaliste marocain Naama Maoulainine. Notre confrère affirme que les mesures à venir seront exemplaires. « Des sources fiables font état de sanctions sans précédent dans l’histoire du football africain, ce qui pourrait constituer un tournant en matière de discipline et de gouvernance sur le continent », a-t-il prévenu sur X. A priori, les Lions de la Teranga ne perdront pas leur trophée. Mais de lourdes suspensions peuvent tomber pour le futur adversaire de l'équipe de France au Mondial 2026.