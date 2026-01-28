Stade Rennais : L'Europe s'arrache Jérémy Jacquet

Le joueur prisé du moment se nomme Jérémy Jacquet. Le défenseur du Stade Rennais est suivi par les cadors européens. Le club breton ne veut pas le vendre cet hiver, mais certains clubs veulent anticiper les discussions en vue de l’été prochain.

Le Stade Rennais est attaqué de toutes parts concernant le cas Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur breton est courtisé par de nombreux cadors européens sur ce mois de janvier. Le Stade Rennais ne souhaite pas se séparer de son joueur avant la fin de la saison. Mais certains clubs veulent tout de même poursuivre les négociations en vue de l’été prochain. Si Chelsea est entré dans la danse depuis quelques semaines, le Bayern Munich est désormais dans le dossier. Le club bavarois a cependant priorisé la prolongation de contrat de Dayot Upamecano selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany.

Le Bayern, Chelsea et Liverpool à la lutte

Cependant, ce mercredi, Fabrizio Romano explique que le champion d’Allemagne est bel et bien en discussions avancées avec le Stade Rennais. Le club bavarois est en anticipation avant l’été prochain. Tout comme le club de Bavière, Chelsea a été séduit par les performances de Jérémy Jacquet depuis le début de la saison. En Angleterre, Liverpool est également entré dans la course selon le journaliste italien. Les Reds cherchent à renouveler leur secteur défensif alors que Ibrahima Konaté est en fin de contrat et n’a pas encore prolongé. « Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich sont tous en discussions actives, comme cela a été révélé… …Ils essaient de conclure l’accord dès maintenant pour la saison prochaine 2026/27. Les négociations sont en cours, » écrit-il sur X (anciennement Twitter). Le Stade Rennais veut faire de Jacquet l’une des plus grosses ventes de son histoire. Avec une concurrence féroce, les Bretons pourront faire monter le prix en vue du mercato estival.