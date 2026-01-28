Stade Rennais : L'Europe s'arrache Jérémy Jacquet

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.
S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.
Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi
Pure connerie
Belle composition, ça devrait le faire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
