ICONSPORT_283224_0021

Stade Rennais : L'Europe s'arrache Jérémy Jacquet

Rennes28 janv. , 18:40
parNathan Hanini
Le joueur prisé du moment se nomme Jérémy Jacquet. Le défenseur du Stade Rennais est suivi par les cadors européens. Le club breton ne veut pas le vendre cet hiver, mais certains clubs veulent anticiper les discussions en vue de l’été prochain.
Le Stade Rennais est attaqué de toutes parts concernant le cas Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur breton est courtisé par de nombreux cadors européens sur ce mois de janvier. Le Stade Rennais ne souhaite pas se séparer de son joueur avant la fin de la saison. Mais certains clubs veulent tout de même poursuivre les négociations en vue de l’été prochain. Si Chelsea est entré dans la danse depuis quelques semaines, le Bayern Munich est désormais dans le dossier. Le club bavarois a cependant priorisé la prolongation de contrat de Dayot Upamecano selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany.

Le Bayern, Chelsea et Liverpool à la lutte

Cependant, ce mercredi, Fabrizio Romano explique que le champion d’Allemagne est bel et bien en discussions avancées avec le Stade Rennais. Le club bavarois est en anticipation avant l’été prochain. Tout comme le club de Bavière, Chelsea a été séduit par les performances de Jérémy Jacquet depuis le début de la saison. En Angleterre, Liverpool est également entré dans la course selon le journaliste italien. Les Reds cherchent à renouveler leur secteur défensif alors que Ibrahima Konaté est en fin de contrat et n’a pas encore prolongé. « Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich sont tous en discussions actives, comme cela a été révélé… …Ils essaient de conclure l’accord dès maintenant pour la saison prochaine 2026/27. Les négociations sont en cours, » écrit-il sur X (anciennement Twitter). Le Stade Rennais veut faire de Jacquet l’une des plus grosses ventes de son histoire. Avec une concurrence féroce, les Bretons pourront faire monter le prix en vue du mercato estival.

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

