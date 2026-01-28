Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

L’OL n’était pas serein en raison du recours déposée devant l'UEFA puis devant le Tribunal Arbitral du Sport par Utrecht après l’entrée en jeu de Rachid Ghezzal en septembre dernier.

Pour rappel, l’UEFA avait d’abord donné son feu vert à l’Olympique Lyonnais afin d’utiliser Rachid Ghezzal contre Utrecht en validant la qualification de l’international algérien pour ce match, quelques jours après sa signature dans le Rhône. Mais l’instance avait ensuite fait machine arrière, annonçant que Ghezzal ne faisait finalement pas partie de la liste des joueurs qualifiés. Le club néerlandais, battu par l’OL 0-1 s’était jeté sur ce vide juridique pour déposer un recours, d’abord rejeté par l’UEFA, avant de se tourner vers le Tribunal Arbitral du Sport.

L’OL pouvait craindre des sanctions de l’UEFA ou du TAS, mais il n’en sera finalement rien. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club néerlandais d’Utrecht annonce qu’un accord a été trouvé entre toutes les parties afin de ne pas aller plus loin. « Suite à la communication de l'UEFA aux parties concernées et aux préoccupations soulevées par le FC Utrecht, l'affaire a été portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la deuxième fois après un processus juridique minutieux et intensif » explique d’abord le club néerlandais avant de poursuivre.

L'OL et Utrecht ont trouvé un accord

« Dans l'attente d'une décision, les parties concernées sont parvenues à un accord. La procédure devant le TAS a été close et une compensation financière a été convenue en faveur du FC Utrecht ». Autrement dit, l’Olympique Lyonnais a été contraint de payer une somme au club néerlandais afin que ce dernier abandonne toutes ses poursuites juridiques. La somme payée par le club rhodanien n’a pour l’instant pas filtré, mais nul doute qu’au vu de la situation économique du club, l’OL s’en serait bien passé.