Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

OL28 janv. , 19:00
parCorentin Facy
L’OL n’était pas serein en raison du recours déposée devant l'UEFA puis devant le Tribunal Arbitral du Sport par Utrecht après l’entrée en jeu de Rachid Ghezzal en septembre dernier.
Pour rappel, l’UEFA avait d’abord donné son feu vert à l’Olympique Lyonnais afin d’utiliser Rachid Ghezzal contre Utrecht en validant la qualification de l’international algérien pour ce match, quelques jours après sa signature dans le Rhône. Mais l’instance avait ensuite fait machine arrière, annonçant que Ghezzal ne faisait finalement pas partie de la liste des joueurs qualifiés. Le club néerlandais, battu par l’OL 0-1 s’était jeté sur ce vide juridique pour déposer un recours, d’abord rejeté par l’UEFA, avant de se tourner vers le Tribunal Arbitral du Sport.
L’OL pouvait craindre des sanctions de l’UEFA ou du TAS, mais il n’en sera finalement rien. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club néerlandais d’Utrecht annonce qu’un accord a été trouvé entre toutes les parties afin de ne pas aller plus loin. « Suite à la communication de l'UEFA aux parties concernées et aux préoccupations soulevées par le FC Utrecht, l'affaire a été portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la deuxième fois après un processus juridique minutieux et intensif » explique d’abord le club néerlandais avant de poursuivre.

L'OL et Utrecht ont trouvé un accord

« Dans l'attente d'une décision, les parties concernées sont parvenues à un accord. La procédure devant le TAS a été close et une compensation financière a été convenue en faveur du FC Utrecht ». Autrement dit, l’Olympique Lyonnais a été contraint de payer une somme au club néerlandais afin que ce dernier abandonne toutes ses poursuites juridiques. La somme payée par le club rhodanien n’a pour l’instant pas filtré, mais nul doute qu’au vu de la situation économique du club, l’OL s’en serait bien passé.

3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

