ICONSPORT_283297_0271
Kantari

Le FC Nantes a pris sa décision pour Kantari

FC Nantes26 janv. , 19:00
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Nantes n’en finit plus d’inquiéter en ce début d’année 2026. Balayés par Nice ce week-end en Ligue 1, les Canaris sont plus que jamais en danger.
Le FC Nantes devrait bel et bien lutter pour sa survie en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison. La formation entraînée par Ahmed Kantari est actuellement barragiste, à six points de la 15e place occupée par Le Havre. La situation est critique pour les pensionnaires de la Beaujoire, laminés par Nice ce week-end. Le récent départ de Luis Castro n’a, pour le moment, pas changé grand-chose. Ahmed Kantari peine à faire progresser le FC Nantes. De quoi se retrouver menacé ? Ce n’est pas le cas pour l’instant à en croire les dernières informations de L’Équipe.

Kantari sauvé, pour le moment... 

Selon le média français, la direction nantaise accorde toujours sa confiance à Kantari, qui aura donc d'autres occasions de rassurer : « Depuis la nomination de Kantari à la place de Luis Castro courant décembre, aucun progrès n'est à relever : Nantes n'a pris que trois points (à Marseille, 2-0, le 4 janvier) en quatre matches et il a été éliminé en Coupe (par Nice déjà, 1-1, 3-5 aux t.a.b.) mais, selon nos informations, l'entraîneur conserve la confiance de sa direction. À lui, donc, de trouver d'hypothétiques solutions ».

Lire aussi

Nantes en crise, Kantari fait un choix radicalNantes en crise, Kantari fait un choix radical
Le FC Nantes aura un déplacement compliqué à Lorient lors de la prochaine journée de Ligue 1, avant la réception d’un OL en grande forme. Avant ces rendez-vous, des joueurs supplémentaires pourraient être recrutés au mercato par la direction des Canaris, qui n’a plus que quelques jours pour dénicher des éléments capables d’apporter une véritable plus-value à l’effectif d’Ahmed Kantari. C'est toute une institution qui retient son souffle pour le moment et tout le monde devra être concerné pour sauver le FC Nantes d'une relégation à l'échelon inférieur.
0
Derniers commentaires

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Et alors toi t anti lyonnais tu pari avec nous que il va resté tu verra nous on n'est de lyon y'a des rumeur qui circule

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Depuis le début je l'annonce il va signer à L'OL l'argent il s'en tape le réal à confiance en lyon pour le faire progresser j'ai aucun doute sur la faisabilité du transfert

OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Le vendre à 20 M ca serait un bon coup

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Surtout que vinicus à toujours pas prolongé, si vinicus part en juin le real fera revenir endrick

PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

C est tellement top ,tous ces jeunes ...ce nouveau projet...maintenant tati et bouaddi 😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

