Le FC Nantes a pris sa décision pour Kantari

Le FC Nantes n’en finit plus d’inquiéter en ce début d’année 2026. Balayés par Nice ce week-end en Ligue 1, les Canaris sont plus que jamais en danger.

L’Équipe. Le FC Nantes devrait bel et bien lutter pour sa survie en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison. La formation entraînée par Ahmed Kantari est actuellement barragiste, à six points de la 15e place occupée par Le Havre. La situation est critique pour les pensionnaires de la Beaujoire, laminés par Nice ce week-end. Le récent départ de Luis Castro n’a, pour le moment, pas changé grand-chose. Ahmed Kantari peine à faire progresser le FC Nantes. De quoi se retrouver menacé ? Ce n’est pas le cas pour l’instant à en croire les dernières informations de

Kantari sauvé, pour le moment...

Selon le média français, la direction nantaise accorde toujours sa confiance à Kantari, qui aura donc d'autres occasions de rassurer : « Depuis la nomination de Kantari à la place de Luis Castro courant décembre, aucun progrès n'est à relever : Nantes n'a pris que trois points (à Marseille, 2-0, le 4 janvier) en quatre matches et il a été éliminé en Coupe (par Nice déjà, 1-1, 3-5 aux t.a.b.) mais, selon nos informations, l'entraîneur conserve la confiance de sa direction. À lui, donc, de trouver d'hypothétiques solutions ».

Lire aussi Nantes en crise, Kantari fait un choix radical