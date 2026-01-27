ICONSPORT_206850_0022

Nantes : Une valeur sûre de Ligue 1 arrive pour 0 euro

FC Nantes27 janv. , 10:20
parCorentin Facy
0
Passé par Caen, Bordeaux, Strasbourg mais aussi Aston Villa et Lecce, Frédéric Guilbert va rejoindre le FC Nantes cet hiver.
Sonné par la lourde défaite concédée face à Nice ce week-end (1-4), le FC Nantes réagit sur le marché des transferts. Déjà très actif avec les signatures de Dever Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssef, le club de Loire-Atlantique se prépare à enregistrer une cinquième recrue hivernale. Selon les informations de L’Equipe, le FC Nantes a bouclé l’arrivée de Frédéric Guilbert.
Le polyvalent défenseur de 31 ans a été libéré de son contrat par le club italien de Lecce la semaine dernière et se retrouve donc sans club. Une aubaine pour Nantes afin de récupérer un joueur expérimenté (225 matchs de Ligue 1) passé notamment par Bordeaux ou encore Strasbourg et qui dispose par ailleurs d’une belle aventure en Premier League à Aston Villa, où il a disputé 25 matchs en championnat. Le quotidien national explique qu’un accord de principe a été trouvé entre Frédéric Guilbert et les Canaris.

Un renfort à moindre coût pour Nantes

Sa signature est attendue ce mardi et va offrir une solution de plus à Ahmed Kantari dans le secteur défensif. Reste à connaître la forme physique de l’ancien Bordelais, qui n’a pas joué cette saison avec Lecce, raison pour laquelle le club italien a souhaité le libérer plutôt que de payer son salaire jusqu’à la fin de la saison. Une solution acceptée par Frédéric Guilbert, sans doute déjà en contacts avec le FC Nantes avant de signer la résiliation de son bail avec le club italien.

Lire aussi

Nantes valide le départ d'une pépiteNantes valide le départ d'une pépite
Le FC Nantes a pris sa décision pour KantariLe FC Nantes a pris sa décision pour Kantari
0
Articles Recommandés
officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265
Ligue 1

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_283307_0050
OL

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1
27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 13:00
OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:20
OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
27 janv. , 12:00
Le PSG va encore humilier le Barça
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:20
L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading