Nantes : Une valeur sûre de Ligue 1 arrive pour 0 euro

Passé par Caen, Bordeaux, Strasbourg mais aussi Aston Villa et Lecce, Frédéric Guilbert va rejoindre le FC Nantes cet hiver.

Sonné par la lourde défaite concédée face à Nice ce week-end (1-4), le FC Nantes réagit sur le marché des transferts. Déjà très actif avec les signatures de Dever Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssef, le club de Loire-Atlantique se prépare à enregistrer une cinquième recrue hivernale. Selon les informations de L'Equipe, le FC Nantes a bouclé l'arrivée de Frédéric Guilbert.

Le polyvalent défenseur de 31 ans a été libéré de son contrat par le club italien de Lecce la semaine dernière et se retrouve donc sans club. Une aubaine pour Nantes afin de récupérer un joueur expérimenté (225 matchs de Ligue 1 ) passé notamment par Bordeaux ou encore Strasbourg et qui dispose par ailleurs d’une belle aventure en Premier League à Aston Villa, où il a disputé 25 matchs en championnat. Le quotidien national explique qu’un accord de principe a été trouvé entre Frédéric Guilbert et les Canaris.

Un renfort à moindre coût pour Nantes

Sa signature est attendue ce mardi et va offrir une solution de plus à Ahmed Kantari dans le secteur défensif. Reste à connaître la forme physique de l’ancien Bordelais, qui n’a pas joué cette saison avec Lecce, raison pour laquelle le club italien a souhaité le libérer plutôt que de payer son salaire jusqu’à la fin de la saison. Une solution acceptée par Frédéric Guilbert, sans doute déjà en contacts avec le FC Nantes avant de signer la résiliation de son bail avec le club italien.