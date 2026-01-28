ICONSPORT_283063_0237

OL : Un groupe très amoindri contre le PAOK

OL28 janv. , 19:03
parCorentin Facy
1
L’OL a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour la réception du PAOK Salonique jeudi soir pour le compte de la 8e journée d’Europa League.
Endrick et Nartey ne sont pas qualifiés tandis que Tolisso, Tagliafico, Mangala et Sulc sont forfaits. Absents de longue date, Nuamah et Fofana ne sont pas de retour dans le groupe lyonnais. L’équipe de Paulo Fonseca sera donc très amoindrie pour ce rendez-vous face à un prétendant au top 8 même si les Gones sont eux déjà assurés de figurer dans les huit premiers et par conséquent d’être directement qualifiés pour les 8es de finale.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271272_0033
SCO

Angers recrute le successeur de Chérif à Lens

ICONSPORT_283584_0001
Ligue des Champions

Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)

ICONSPORT_283585_0001
Ligue des Champions

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_278257_0708
PSG

PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça

Fil Info

28 janv. , 20:20
Angers recrute le successeur de Chérif à Lens
28 janv. , 20:09
Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)
28 janv. , 20:01
PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)
28 janv. , 20:00
PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça
28 janv. , 19:56
Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)
28 janv. , 19:40
L’OM craque pour un phénomène de 16 ans
28 janv. , 19:20
LdC : Gros bug à Canal+, panique avant le multiplex
28 janv. , 19:00
Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Derniers commentaires

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading