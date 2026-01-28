OL : Un groupe très amoindri contre le PAOK

L’OL a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour la réception du PAOK Salonique jeudi soir pour le compte de la 8e journée d’Europa League.

Endrick et Nartey ne sont pas qualifiés tandis que Tolisso, Tagliafico, Mangala et Sulc sont forfaits. Absents de longue date, Nuamah et Fofana ne sont pas de retour dans le groupe lyonnais. L’équipe de Paulo Fonseca sera donc très amoindrie pour ce rendez-vous face à un prétendant au top 8 même si les Gones sont eux déjà assurés de figurer dans les huit premiers et par conséquent d’être directement qualifiés pour les 8es de finale.